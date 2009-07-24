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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۰۴

حجت‌الاسلام اختری:

مکتب تشیع را باید با زبان غربیان به آنها بشناسیم

مکتب تشیع را باید با زبان غربیان به آنها بشناسیم

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت معتقد است راه معرفی صحیح اسلام و شیعه به غربیان از ارائه اطلاعات اسلامی - شیعی به آنها از طریق زبانشان می‌گذرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت در زمینه نقش ترجمه در گسترش فرهنگ اهل بیت(ع) گفت: شروع این حرکت در دوران عباسی بود اما به دلیل موانع و مشکلات، صنعت ترجمه به شکوفایی دست نیافت.

وی در ادامه از ضعف ترجمه انتقاد کرد و افزود: ما ترجمه های خوب، دقیق و جذاب نداریم. این مطلب حتی اگر از لحاظ مفهومی مطلوب باشد جذابیت ندارد. ما باید بتوانیم مکتب تشیع را که مکتبی علمی، منطقی و عقلانی است صادر کنیم که لازمه این کار دسته‌بندی کتابهای اصولی و تخصص در ترجمه متون دینی و اسلامی است.

حجت‌الاسلام  اختری با ابراز تأسف از اینکه متون دینی با مفاهیم نا مطلوب و غیرمنطقی توسط اروپاییان ترجمه شده آن را یکی از دلایل مهم در تحریف دین دانست و معتقد بود اگر ما از امکانات، تجهیزات و تخصصها در زمینه ترجمه استفاده کنیم و با سرمایه‌گذاری در این حوزه افراد را تربیت کنیم می‌توانیم درگام نخست مکتب اهل بیت و در گام دوم فرهنگ انقلاب را صادر کنیم.

کد مطلب 917105

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