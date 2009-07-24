احیاء نماز جمعه دستاورد بزرگ انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام صباحی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به سالگرد اقامه اولین نماز جمعه تهران پس از انقلاب اسلامی اظهار داشت: برپایی و احیاء نماز جمعه با دستور امام خمینی (ره) و به اقامت آیت الله طالقانی یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی بود و مردم نیز با پی بردن به اهمیت سیاسی و عبادی نمازجمعه همیشه در این مراسم سیاسی عبادی حضور داشته اند و از ابتدای انقلاب تاکنون یک بار نیز نماز جمعه در کرمان تعطیل نشده است و همواره با استقبال بی نظیر مردم روبرو بوده است.

وی تصریح کرد: عبادتهای اجتماعی اسلام که شامل حج و نمازجمعه هستند آنقدر با اهمیت هستند که دو سوره در قرآن کریم به این نام وجود دارد که نشان از اهمیت این دستورات اسلام دارند.

امام جمعه موقت کرمان گفت: نماز جمعه در طول انقلاب از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است و در مقاطع مختلف توانسته است پیام انقلاب را به جامعه منتقل کند.

وی نماز جمعه را حج قشر محروم جامعه دانست و گفت: در طول دفاع مقدس نماز جمعه پایگاه مردمی و پشتیبانی از جبهه ها بود از این مکانها بود که مردم در جریان امور جبهه ها قرار می گرفتند.

