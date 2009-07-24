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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۳۱

زلایا:

آمریکا نفوذ بالایی در هندوراس دارد

آمریکا نفوذ بالایی در هندوراس دارد

رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس ضمن تاکید بر اینکه ونزوئلا نفوذی در هندوراس ندارد، اظهار داشت: این آمریکا است که در تمام زمینه ها در کشور ما نفوذ بالایی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "خوزه مانوئل زلایا" رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس در گفتگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" اظهار داشت: من آماده ام که خود را تحویل قانون و عدالت دهم، اما تسلیم یک رژیم غیر قانونی نخواهم شد. برای حل این موضوع یک دادگاه بی طرف و بین المللی نیاز است.

زلایا در بخش دیگری از این گفتگو ضمن قدر دانی از جامعه بین المللی در محکوم کردن این کودتا در عین حال خواستار برخورد شدیدتر جامعه جهانی علیه این کودتا و اقدامات اقتصادی علیه کودتاچیان شد.

رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس در پاسخ به این پرسش که حکومت کودتا دیپلماتهای ونزوئلا را از کشور بیرون کرده است، نظر شما در این باره چیست؟ اظهار داشت: این خنده دار است چرا که کودتاچیان از نظر ونزوئلا اصلا به رسمیت شناخته نشده اند. کاری که آنها انجام داده اند هیچ ارزشی از نظر جامعه بین المللی ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که در این میان چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا چه نقشی را ایفا می کند اظهار داشت: گروههای راست گرای افراطی همچنین گروههایی در واشنگتن سعی می کنند که به این کودتا بوی ایدئولوژیک بدهند. آنها جنایتها و سرکوب ملت توسط کودتاچیان را فراموش کرده اند.

وی افزود: ما در هندوراس از رئیس جمهوری ونزوئلا برای کمک هایش از جمله نفت ارزان، تراکتور و حمایت در زمینه های سلامت و تربیتی متشکریم. من اعتقاد ندارم که چاوز نفوذ سیاسی در هندوراس دارد. کسی که در قرن پیش و در تمام زمینه ها  نفوذ قدرتمندی در کشور ما داشته است آمریکا است .

وی در پایان با تاکید بر اینکه حقوق ملت درمورد مشارکت در امور سیاسی مقدس است و با هیچ گروهی قابل مذاکره نیست اظهار داشت: ما شجاعت داریم و علیه این سرکوبگریها به پا می خیزیم.

کد مطلب 917114

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