مناطق نفت خیز صدرنشین شد / غیبت چهره های سرشناس

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابتهای هفته نخست امروز(جمعه) 8 دیدار در سالن شهید کیکانیان تهران برگزار شد. در هفته نخست فولاد سپاهان نوین به دلیل کنکور فنی حرفه ای مرخصی گرفته بود و دیدارهای این تیم به تعویق افتاد.

اما تیم هایی که موفق به جذب ملی پوشان سرشناس شده بودند نیز از این نفرات بهره نبردند. جاسم ویشگاهی، حسین روحانی و سعید فرخی از جمله نفراتی بودند که در ترکیب سه تیم فولاد، دانشگاه آزاد و نفت اهواز قرار نگرفتند.

غیبت شهاب سلطانی مربی پیشین تیم ملی که فصل قبل به همراه پتروشیمی عنوان فنی ترین مربی را کسب کرده بود نیز از جمله نکات بارز هفته اول بود.

علیرضا آهی سرپرست فدراسیون، علیرضا سلیمانی سرمربی تیم ملی و استاد مشفق از بزرگان کاراته ایران رقابتهای هفته نخست را از نزدیک به تماشا نشستند.

اما در پایان هفته اول مناطق نفت خیز جنوب با کادر فنی جدید خود توانست با کسب 6 امتیاز و تفاضل برد انفرادی 46 صدر جدول را از آن خود کند. دانشگاه آزاد و ارژن فارس هم با 6 امیتاز و تفاضل 43 دوم و سوم هستند. تیم های مقاومت و فولاد سپاهان نیز با 3 امتیاز مکانهای بعدی را در اختیار دارند.

نتایج کامل هفته نخست سوپر لیگ کاراته - دور اول:

* دانشگاه آزاد 19 - دانشگاه آزاد علی آباد کتول 8

* ارژن فارس 19 - گلساران رشت 8

* فولاد نوین سپاهان - مقاومت (انجام نشد)

* مناطق نفت خیز جنوب27 - پتروشیمی زنجان یک

* برق هرمزگان 8 - فولاد سپاهان 21

دور دوم:

* دانشگاه آزاد24 - گلساران رشت 4

* دانشگاه آزاد علی آباد کتول 4 - مقاومت 24

* ارژن فارس 24- پتروشیمی زنجان 4

* فولاد نوین سپاهان - فولاد سپاهان(انجام نشد)

* مناطق نفت خیز جنوب 19- برق هرمزگان 6