نقش مردم در نظام دینی مشروعیت بخشی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجتالاسلام علی سعیدی در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته تهران ، اظهار داشت : نامگذاری روز تولد حضرت سیدالشهدا(ع) را به عنوان روز پاسدار افتخار بزرگی برای مجموعه پاسداران و بسیجیان و مبین عمل به رسالت سپاه در پاسداری همهجانبه از انقلاب اسلامی خواند .
وی با اشاره به سیامین سالگرد تاسیس و شکلگیری نماز جمعه گفت : نماز جمعه، نهادی با برکت و زمینهساز پاسداری از انقلاب اسلامی است .
حجت الاسلام سعیدی درباره عوامل پایداری انقلاب اسلامی گفت: در تاریخ معاصر با چند انقلاب مهم همچون انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 ، انقلاب اکتبر شوروی در سال 1917 ،انقلاب الجزایر و چهارمین انقلاب یعنی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی یعنی 1357 شمسی روبهرو شدیم که در جایگاه خود از تاثیر خاصی در منطقه و جهان برخوردار بودهاند، اما هیچ کدام از آنها به پایداری انقلاب اسلامی ایران نمیرسند.
وی انقلاب اسلامی ایران موفقترین و تاثیرگذارترین انقلابها در سطح ایران، منطقه خاورمیانه و جهان خواند و گفت : در این بین نکته قابل توجه این است که نه تنها انقلابهای تاریخ معاصر با چالشهایی مواجه شده است بلکه انقلابهای گذشته نیز با چالشهایی مواجه بوده اند، انقلاب موسیبنعمران بعد از پیروزی با چالشها و بحرانهای فزایندهای مواجه شد که امیرالمومنین(ع) در خطبهای به تفصیل به بیان چالشها و بحرانهای آن روز پرداختهاند.
سعیدی یادآور شد: انقلاب صدر اسلام به رهبری پیامبر(ص) نیز با چالشهای متعددی مواجه شد؛ به گونهای که پس از رحلت ایشان انقلاب مسیر انحرافی طی کرد و این حاکمیت به حاکمیت موروثی بنیامیه و بنیعباس منجر شد و فجایع بسیاری را در تاریخ اسلام ایجاد کرد. در این بین تنها انقلابی که تا امروز و با گذشت سه دهه با سختترین بحرانها مواجه بوده اما توانسته در برابر همه طوفانها و بحرانها بایستد و همه شاخصههایش را حفظ کند، انقلاب اسلامی ایران است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه "رهبری الهی" ، "شریعت و آیین الهی و مکتبی" و "مردم" را از عوامل اصلی شکلگیری انقلابهای توحیدی خواند و گفت: رهبری الهی رهبری است که در سلسله مراتب ولایت الهی قرار داشته باشد، شریعت و آیین الهی و مکتبی نیز که محتوی اداره جامعه بشری را نشان میدهد و مردم نیز قاعده نظام هستند؛ این سه عامل مهمترین عوامل شکلدهی انقلابهای توحیدی است.
سعیدی ادامه با طرح این پرسش که مهمترین عامل در بین این سه عامل چیست؟ گفت: بر اساس آیات شریفه قرآن ، روایات و تجربه تاریخی ، رهبری نقش زیربنایی داشته و دارد و رهبری الهی زیربنای انقلابهای توحیدی و شکلدهنده اصلی مهندسی و شاکله نظام دینی است.
نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان این که پس از اهمیت رهبری ، نقش مردم تعیین کننده است، گفت: مردم در انقلابهای توحیدی نقش اساسی دارند اما در اینجا باید نقش رهبری و مردم را به صورت شفاف مشخص کنیم و بدانیم نقش رهبری و مردم چیست، قطعا نقش مردم مشروعیت بخشی نیست، بلکه مردم تحقق بخش و فعلیت بخش حاکمیت دینی هستند.
وی ادامه داد : ولایت از آن خدا و حاکمیت انحصاری بر مردم از آن خداست، خداست که حاکم بر مردم است و اوست که میداند چه کسی برای مصالح مردم مفیدتر است؛ بنابراین معتقدیم که مشروعیت و ولایت از آن خداوند است و هیچ حکومتی بدون ارتباط با خدا و بدون مشروعیت الهی، رسمیت و مشروعیت پیدا نمیکند؛ بنابراین نقش مردم تنها فعلیت بخشی است.
حجت الاسلام سعیدی با تاکید بر اینکه مردم با پیروی از رهبری و التزام به احکام الهی زمینه حاکمیت دینی را فراهم میکنند گفت : هرجا که مردم در پای رهبری ایستادند زمینه پیروزی ایشان فراهم شد.
وی افزود : حضرت علی(ع) میفرماید وقتی خداوند صبر و استقامت بنی اسراییل را در کنار موسیبنعمران دید برای آنها زمینه پیروزی را فراهم و عزت را جایگزین ذلت کرد. در عصر پیامبر نیز این اتفاق افتاد؛ هنگامی که پیامبر از مکه خارج شد تنها بود، اما هنگامی که مردم به او پیوستند و به مکه برگشتند بدون کوچکترین خونریزی سلسله خبیثه حکام جاهلی ساقط شدند و زمینه حاکمیت دینی فراهم شد.
نماینده ولی فقیه در سپاه به روایتی از حضرت علی(ع) که در کتاب ابن طاووس موجود است اشاره کرد و گفت: این روایت را خطیب موقت جمعه در جلسه قبل بیان فرمودند. در این حدیث حضرت علی (ع) میفرماید پیامبر به من عهدی را بیان کرد و فرمود « یا علی ولایت امت من بر عهدهی توست». این لحن میخواهد مشروعیت الهی را بگوید؛ هم مشروعیت الهی و هم مقبولیت الهی را میگوید.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با طرح این پرسش که آیا امام موسی بنجعفر(ع) در زندان ولایت الهی دارد یا ندارد؟ گفت: بحث این است که موسیبنجعفر ولیالله است، چه در زندان و چه در عرصه حاکمیت؛ فرقش این است که هنگامی که او در راس حکومت باشد حکومت اسلامی تشکیل شده است، وگرنه در اصل ولایت چه موسیبن جعفر در زندان باشد و چه در راس حاکمیت، هیچ فرقی نمیکند.
سعیدی ادامه داد: در این روایت پیامبر (ص) به حضرت علی(ع)، فرمود « علی جان ولایت امت من بر عهده توست» این را زمانی میفرمایند که هنوز مردم رای ندادهاند و در خانه علی مراجعه نکردهاند. قبل از این که پیامبر فوت کنند در حیاط خانه خودشان به علی میفرمایند منتخب خدا برای مردم تو هستی و سپس میفرماید که «علی ولایت خدا بر عهده توست، اگر مردم با میل و رغبت به سراغ تو آمدند و الا رهایشان کن». در این حدیث میخواهد بگوید «علی جان ولایت الهی بر عهده توست، اگر منتخب مردم با منتخب خدا و من یکی بود، آن امت بر حق است و در صراط مستقیم قرار دارد، اگر منتخب آنها فرد دیگری شد، از صراط مستقیم و دایره ولایت الهی خارج خواهند شد.»
وی خاطرنشان کرد : این روایت چنین موضوعی را مطرح میکند و تمام روایات ما نیز بر بیان این موضوع تاکید دارند. بحث این است که در دوران غیبت ولایت الهی چگونه محقق میشود؟ اراده خدا این بوده است که نبوت در بستر امامت و امامت در بستر فقاهت تحقق یابد و راهی غیر از این وجود ندارد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به خطبه شعبانیه گفت: پیامبر در پایان خطبه شعبانیه میفرماید «خداوند من را به عنوان نبی انتخاب کرد، تو را به عنوان امام انتخاب کرد، هر کسی امامت تو را انکار کند نبوت مرا انکار کرده است». در همین رابطه مرحوم فلسفی از این روایت و روایت دیگر نسبت امامت با نبوت را این گونه بیان کرد که این نسبت اقل و اکثر ارتباطی است و نه استقلالی؛ یعنی انکار امامت به انکار نبوت منجر میشود، سئوال اینجاست که آیا انکار ولایت فقیه نیز به انکار امامت منجر میشود؟
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود : سخن امام عصر در این زمان این است که کسی که در برابر ولی فقیه بایستد و مقابله کند، مثل آن است که در برابر امام زمان (عج) ایستاده است.
سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با نقش نخبگان اشاره و با بیان اینکه بار سنگینی بر دوش خواص است گفت: خواص در پیروزی انقلاب و استقرار و حفظ آن نقش داشتند اما خطای خواص بسیار سنگین است؛ چون خواص و نخبگان مورد اعتماد مردماند و مردم به آنها توجه دارند .
وی افزود : یکی از خواص انقلاب موسیبنعمران عالمی مستجاب الدعوه بود که به دلیل عدم تشخیص درست در برابر رهبری و موسیبنعمران ایستاد و خداوند اسلحه را از او گرفت. سامری نیز یکی از زندانرفتهها و مجاهدین، انقلابیون و شکنجه شدهها بود، اما هنگامی که در تشخیص دچار اشتباه شد از گردونه و مدار خارج شد. در صدر اسلام و تا امروز نیز شاهد نوسان رفتار خواص هستیم که باید هوشیار و بیدار بود.
نماینده ولی فقیه درسپاه در ادامه خانواده شهدا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از نهادهای خاص برشمرد و گفت: افتخار سپاه این است که نزدیکترین نهاد به رهبری و ولایت فقیه است که در نبرد سخت ، نرم و نیمهسخت و در همه شرایط تلاش کرده تراز صد در صدی را با رهبری و ولایت فقیه داشته باشد، این بزرگترین افتخار برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
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