عامل موفقیت نظام پیروی از ولایت فقیه است/همه آزمون سختی پیش رو داریم

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، آیت الله حبیب الله مهماننواز در آیین عبادی، سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد افزود: اطاعت از ولی فقیه از اهم واجبات است و حکومت بدون اطاعت از ولی فقیه حکومت شکست خورده ای است.

وی با اشاره به سالروز میلاد امام حسین(ع) وروز پاسدار تصریح کرد: وظیفه سپاه پاسداران حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و ادامه راه حضرت سیدالشهداء(ع) است.

وی گفت: امروز سپاه پاسداران به عنوان بازوان پرتوان انقلاب اسلامی وبا شعار واعدولهم ..... که برسینه خود دارند با تمام توان در مقابل هر حرکت ناموزونی که علیه نظام اسلامی بخواهد صورت گیرد، ایستاده است.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری افزود: آنهایی که در تریبون نماز جمعه مردم را تخریب می کنند هیچ گونه حاکمیتی ندارند و مردم مقلد آنان نیستند.

وی گفت: امروز روز اتحاد و انسجام است و کسی حق ندارد احساسات مردم را تحریک کند ولو اینکه از تریبون نماز جمعه باشد.

امام جمعه بجنورد با اشاره به فرارسیدن پنجم مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه تهران توسط مرحوم آیت الله طالقانی اظهار داشت: نماز جمعه یکی از برنامه های عظیم انقلاب اسلامی است و برای آشنایی مردم با خداست نه برای اینکه ایجاد تشنج شود.

مردم و مسئولان آزمون سختی پیش رو دارند

آیت الله مهمان نواز گفت: زندگی آینده همه به مسائل جاری کشور بستگی دارد و ما معتقدیم که هم مردم و هم مسئولان امتحانات سختی در پیش دارند.

وی گفت: امروز همه ما و به خصوص نخبگان کشور بدون استثناء ولو کسانیکه سوابق درخشانی در انقلاب داشتند در امتحانات هستند، اگر از این امتحان سالم خارج شدند خوشا به حال آنان و در غیر این صورت سقوط قطعی است.

امام جمعه بجنورد در خطبه اول نیز درباره فضایل ماه شعبان المعظم پرداخت و مردم را به تقوای الهی توصیه کرد.