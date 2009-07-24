همه در برابر ناامنیهای ایجاد شده از سوی دشمنان هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: دشمن از چند ماه قبل از برگزاری انتخاب اهداف خود را در راستای ایجاد ناامنی در ایران برنامه ریزی و برای آن سرمایه گذاری کرده است اما از آنجا که امنیت رکن اساسی هر جامعه ای به شمار می رود، همگان باید در حفظ آن کوشا باشند.

وی افزود: دشمنان شعار خود را مقابله با جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند که این امر نشان از بزرگی و عظمت نظام اسلامی ماست.

صدوقی ضمن هشدار به افرادی که به برخی ناامنی های از قبل برنامه ریزی شده دامن می‌‍ زنند، بیان داشت: حرکات و رفتارهای خلاف امنیت مخالف با روند جمهوری اسلامی است.

صدوقی تاکید کرد: هر سخن، حرکت و حتی سکوتی که به امنیت جامعه خدشه وارد کند، ناپسند است و مردم به ویژه نخبگان و مسئولان باید در این زمینه هوشیار عمل کنند.

وی افزود: امنیت رکن اصلی هر جامعه‌ای به شمار می ‌رود و در صورت تامین این مهم، سعادت دنیا و آخرت انسانها تامین می‌شود.

نباید اجازه دهیم دشمنان به امنیت کشور خدشه وارد کنند

وی ادامه داد: همه باید با هم تلاش کنیم تا از این امتحان الهی سربلند بیرون بیاییم و اجازه ندهیم دشمنان امنیت و عظمت کشور اسلامی ما را خدشه ‌دار کنند و از بحرانهای درونی به نفع خود استفاده کنند.

صدوقی در بخش دیگری از خطبه‌ های این هفته نمازجمعه با اشاره به پنجم مردادماه، سالروز اقامه نخستین نمازجمعه در سال 1358 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یاد شهید آیت ‌الله طالقانی که امام بارها از ایشان به عنوان ابوذر زمان یاد کردند را گرامی داشت.

وی همچنین با گرامیداشت روز ششم مردادماه به عنوان روز آموزشهای فنی‌ و حرفه ‌ای اظهار داشت: دنیا هر روز در حال پیشرفت است و جوانان میهن اسلامی ما نیز باید ضمن آشنایی با این پیشرفتها، علوم روز را در کارگاههای مختلف تجربه کرده و آنها را به خوبی بیاموزند تا در به کارگیری و اشتغال آنها تسریع شود.

صدوقی با مهم برشمردن آموزشهای فنی و حرفه ای تاکید کرد: برای فراگیری مهارتهای فنی و حرفه ای به منظور همگام شدن با دنیای تکنولوژی باید هم جوانان به فراگیری این آموزشها علاقه نشان دهند و هم مسئولان شرایط شرکت جوانان در دوره های مختلف را فراهم کنند.

پیگیریهای مسئله آب یزد از سوی نمایندگان مجلس جدی تر دنبال شود

خطیب جمعه یزد همچنین در خصوص اصلی ترین مسئله استان یزد بیان داشت: اصلی ترین مسئله استان یزد به تعبیر رهبر معظم انقلاب آب است و مسئولان باید به مسائل مربوط به این مایه حیاتی توجه کنند.

وی یادآور شد: به تازگی زمزمه هایی در مورد مسئله آب شنیده می شود که انتظار می رود مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس بیش از گذشته پیگیر این موضوع باشند زیرا تاکنون کار موثری در این زمینه انجام نشده است.

امام جمعه یزد همچنین با اشاره به قرار گرفتن در نخستین روز از ماه مبارک شعبان، این ماه را از پرفضیلت ‌ترین ماه‌های خدا دانست و به مردم توصیه کرد: بیشترین بهره‌ها را از فضائل ماه مبارک شعبان به دست آورند و با دستی پر و قلبی از سرشار از عشق الهی به استقبال ماه مبارک رمضان بروند.

وی با اشاره به تعبیر حضرت علی(ع) از ماه مبارک شعبان بیان داشت: خداوند این ماه را شعبان نام نهاد به این جهت که خیرات و نیکی‌ های خداوند در این ماه پراکنده شده است و ابواب بخشش به روی بندگان باز است.