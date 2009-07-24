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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۳۵

امام جمعه زنجان:

جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد

جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمد تقی واعظی لزوم تاکید اقشار مختلف جامعه را بر وحدت و انسجام در جامعه را یادآور شد و گفت: جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و انسجام حور محور ولی فقیه است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام واعظی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر زنجان در محل امامزاده سید ابراهیم این شهر افزود: نیاز کنونی جامعه ایران وحدت و انسجام است و است وحدت تنها در سایه حضور ولایت فقیه و حول محور ولایت فقیه است.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی همواره در طی 30 سال عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کوشیده با حربه های مختلف در روند اعتلا و توسعه ایران مانع ایجاد کند، برخی مسائل ایجاد شده در کشور را ریشه در توطئه های استکبار بر علیه ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان تاکید کرد: وجود مقام ولایت فقیه در جامعه و گام برداشتن در روند فرمایشات ایشان جامعه را از اضمحلال و سقوط درامان نگه می دارد.

حجت الاسلام واعظی تاکید کرد: ولی فقیه نقطه تمرکز وحدت و انسجام در جامعه هستند و همه باید در این مسیر مطیع و فرمانبردار مقام معظم رهبری باشند.

وی تصریح کرد: کشور ایران نیازمند وحدت و انسجام است و اگر وحدت نداشته باشیم تکه تکه خواهیم شد.

حجت الاسلام واعظی همچنین با تبریک  فرا رسیدن ماه مبارک شعبان گفت: ماه مبارک از جمله ماههای ارزشمند و مبارک است که همواره مورد توجه شیعیان بوده است.

امام جمعه زنجان، ماه شعبان را ماه خدا و رسول اکرم (ص) و ماه همه اسلام دانست و افزود: با توجه به اینکه اعیاد ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)، امام حسین (ع) و قائم آل محمد حضرت مهدی موعود (عج) در این ماه پربرکت قرار دارد، باید آیین های جشن باشکوهی برگزار شود.

کد مطلب 917139

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