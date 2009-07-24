  1. استانها
  2. تهران
۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۰۵

امام جمعه کرج:

امنیت کشور بدون وحدت محقق نمی شود

امنیت کشور بدون وحدت محقق نمی شود

کرج - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محسن کازرونی گفت: امنیت کشور بدون وحدت اقشار مختلف محقق و تامین نمی شود و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، امام جمعه این شهر در خطبه های نماز جمعه این هفته افزود: امنیت و وحدت دو مفهوم در هم تنیده هستند و بدون وحدت نباید انتظار داشته باشیم امنیت محقق شود چناچه اگر وحدت در جامعه خدشه دار شود، امنیت نیز به دنبال آن خدشه دار می شود و این دو به هم وابسته هستند.

وی بیان کرد: شاید بزگترین خدمت به دشمن این باشد که امنیت و آسایش را از یک ملت سلب کنیم که این امر خطایی بزرگ است و در همین راستا رجال سیاسی، رجال حکومتی و غیر حکومتی و نیز نخبگان علمی موظفند با همه توان خود از وحدت و امنیت پاسداری کنند و در شرایط حساس بیشتر به این امر توجه داشته باشند.

امام جمعه کرج خاطرنشان کرد: نخبگان باید مراقب تحلیلها، سکوت و نیز سخنان خود باشند و طوری عمل نکنند که امنیت و وحدت خدشه دار شود.

تحسینها و انتقادهای رهبر معظم انقلاب باید برای همه حجت باشد

کازرونی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: تحسینها و انتقادهای رهبر معظم انقلاب بادید برای همه حجت باشد و در مقابل انتقادهای ایشان نیز باید مطیع باشیم.

وی ادامه داد: لازم است در مقابل مقام معظم رهبری تواضع و خضوع داشته باشیم و همانگونه که از تحسینهای ایشان خشنود می شویم، انتقادها را نیز بپذیریم.

امام جمعه کرج عنوان کرد: بر همه دلدادگان به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی واجب است تا جاییکه می توانند در حفظ شوکت و اقتدار مقام معظم رهبری بکوشند و به یاد داشته باشند این اقتدار و شوکت از عوامل بسیار مهم در حفظ وحدت و امنیت است.

کازرونی با تبریک به مناسبت فرارسیدن روز پاسدار افزود: طبق فرموده امام، پاسدارها باید همواره به موازات پاسداری بیرونی، پاسدار خودشان نیز باشند و از دسیسه ها و نقشه های شیطان و نفس اماره غافل نشوند.

این مسئول یادآور شد: قرار است به زودی بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی در کرج به اهتزاز درآید که لازم است از دست اندرکاران تحقق این امر کمال تشکر را داشته باشیم.

کد مطلب 917141

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها