امنیت کشور بدون وحدت محقق نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، امام جمعه این شهر در خطبه های نماز جمعه این هفته افزود: امنیت و وحدت دو مفهوم در هم تنیده هستند و بدون وحدت نباید انتظار داشته باشیم امنیت محقق شود چناچه اگر وحدت در جامعه خدشه دار شود، امنیت نیز به دنبال آن خدشه دار می شود و این دو به هم وابسته هستند.

وی بیان کرد: شاید بزگترین خدمت به دشمن این باشد که امنیت و آسایش را از یک ملت سلب کنیم که این امر خطایی بزرگ است و در همین راستا رجال سیاسی، رجال حکومتی و غیر حکومتی و نیز نخبگان علمی موظفند با همه توان خود از وحدت و امنیت پاسداری کنند و در شرایط حساس بیشتر به این امر توجه داشته باشند.

امام جمعه کرج خاطرنشان کرد: نخبگان باید مراقب تحلیلها، سکوت و نیز سخنان خود باشند و طوری عمل نکنند که امنیت و وحدت خدشه دار شود.

تحسینها و انتقادهای رهبر معظم انقلاب باید برای همه حجت باشد

کازرونی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: تحسینها و انتقادهای رهبر معظم انقلاب بادید برای همه حجت باشد و در مقابل انتقادهای ایشان نیز باید مطیع باشیم.

وی ادامه داد: لازم است در مقابل مقام معظم رهبری تواضع و خضوع داشته باشیم و همانگونه که از تحسینهای ایشان خشنود می شویم، انتقادها را نیز بپذیریم.

امام جمعه کرج عنوان کرد: بر همه دلدادگان به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی واجب است تا جاییکه می توانند در حفظ شوکت و اقتدار مقام معظم رهبری بکوشند و به یاد داشته باشند این اقتدار و شوکت از عوامل بسیار مهم در حفظ وحدت و امنیت است.

کازرونی با تبریک به مناسبت فرارسیدن روز پاسدار افزود: طبق فرموده امام، پاسدارها باید همواره به موازات پاسداری بیرونی، پاسدار خودشان نیز باشند و از دسیسه ها و نقشه های شیطان و نفس اماره غافل نشوند.

این مسئول یادآور شد: قرار است به زودی بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی در کرج به اهتزاز درآید که لازم است از دست اندرکاران تحقق این امر کمال تشکر را داشته باشیم.