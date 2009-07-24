احتمال افزایش تلفات نظامیان در جنگ افغانستان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "جو بایدن" بر این موضوع پافشاری کرد که جنگ افغانستان ارزش افزایش آمار تلفات را دارد.

وی گفت: حتی تقریبا پس از گذشت هشت سال از جنگ افغانستان حملات موشکی آمریکا همچنان در حال افزایش است.

آنتی وار در ادامه نوشت: دولت اوباما درصدد افزایش تدریجی جنگ افغانستان است و همواره مردم مخالفت خود را با جنگ در این کشور ابراز می کنند .

مقامات محلی افغانستان هشدار داده اند که نفوذ و حضور طالبان به مراتب در حومه استانها، بیشتر از خود استانهایی مانند هلمند و قندهار است.

نیویورک تایمز نیز در این باره می نویسد : از زمان اعزام نیروهای ناتو به مناطق جنوبی در سال 2006 بیشتر ولایت های جنوبی افغانستان مورد حملات خشونت بار قرار گرفته اند و آمار تلفات بسیار بالا است. به دنبال این درگیری ها هزاران نفر از مردم از خانه و کاشانه خود آواره شدند و به شهرهای اطراف پناه برده اند.

