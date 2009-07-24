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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۷

هشدار آیت الله مکارم شیرازی:

اختلاف افکنی موجب کاهش قدرت نظام می شود

اختلاف افکنی موجب کاهش قدرت نظام می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: آیت الله ناصر مکارم شیرازی گفت: با هم نزاع و علیه هم اختلاف افکنی نکنید چون این امر موجب ضعیف تر شدن قدرت شما و نظام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر امام رضا (ع)  افزود: فکر نکنید دشمنان از این اختلافها و نزاعها غافل هستند بلکه آنها از این اختلافات در جهت اهداف خود علیه شما وجامعه اسلامی سوء استفاده می کنند.

مکارم تاکید کرد: از سوی دیگر باید ادبیات به کارگرفته شده در رسانه های ارتباط جمعی به خصوص صدا و سیما دوستانه و به دور از هر گونه تنش آفرینی و تشدید اختلافات باشد.

وی سوء مدیریت، نبود عدالت کافی و بروز اختلافات طبقاتی را از مولفه های مهم بروز تنگناهای اقتصادی در جامعه دانست و  افزود: مسئولان ذیربط باید برای رفع مشکلات اقتصادی مردم از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند و این امر را در اولویت اقدامات خود قرار دهند و نسبت به مساتل جاری کشور هوشیار باشند.

مکارم شیراز در ادامه بسیاری از مشکلات اجتماعی جامعه را نشات گرفته از معضل بی حجابی دانست.

این مرجع تقلید تصریح کرد: فرهنگ حجاب باید به عنوان یک فرهنگ تابناک اسلامی و بیمه کننده ارزشهای اسلامی در جامعه گسترش یافته و نهادینه شود.

وی افزود: تنها در یکی از کشورهای اروپایی قبل از پیروزی انقلاب با جمعیت 50 میلیون نفری از هر 10 فرزند متولد شده یک فرزند نامشروع بود و در آن زمان 10 درصد جمعیت کشور یاد شده را فرزندان نامشروع تشکیل می دادند و به این میزان هم اکنون حداقل سه برابر افزایش یافته است.

آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرد: در سایر کشورهای اروپایی هم وضعیت بهتر از این نیست و به نوبه خود با این سری تنگناها روبرو هستند و ما باید قدردان نظام اسلامی کشور خود باشیم.

وی اظهار داشت: مسئولان برخی از این کشورها گفتند که بیشتر جرائم در کشورهایشان توسط فرزندان نامشروع اتفاق می افتد و باید جلوی تولد و افزایش فرزندان نامشروع را بگیریم، اما در کشور ما به برکت اسلام وضعیت این گونه نیست پس همه باید قدر این نعمت را بدانیم.

کد مطلب 917146

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