گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- همایش مربیان حفظ قرآن در موسسه نسیم فردوس خلخال وابسته به دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی با همکاری کانون ولایت این شهرستان برگزار شد. این همایش با حضور مهدی طاهری، کارشناس قرآنی در جمع بیش از 50 نفر از بانوان مربی حفظ و مفاهیم برگزار شد. در این مراسم مهدی طاهری با تشریح طرح سراسری حفظ و ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به برگزاری کلاسهای حفظ یک ساله قرآن، حفظ سه ساله قرآن و حفظ شش ساله قرآن در سطح استان اشاره کرد و افزود: در موضوع حفظ قرآن کریم، روشهای مرور و تثبیت آیات قرآن دارای اهمیت زیادی است.

- با هماهنگیهای قبلی با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان فارس و حجت الاسلام سبوحی؛ مدیر ستاد استهلال استان فارس و با حضور حجت الاسلام جنگجو رئیس اداره تبلیغات اسلامی نی ریز و آقایان شمس، نکونام و محمدی؛ کارشناسان ارشد جغرافیا نشستی در خصوص بررسی قبله برخی از مساجد شهرستان در تبلیغات اسلامی نی ریز فارس برگزار شد.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابل به همراه دبیر اجرایی طرح اوقات فراغت از کلاسهای هسته های فرهنگی این شهر بازدید کرد. محسن صاحبیان در این بازدید ضمن بررسی شیوه های آموزش اساتید و مربیان طرحهای هسته های فرهنگی و بوستان معرفت از نزدیک با چگونگی عملکرد و روش تدریس آنان آشنا شد. وی گفت: دل نوجوان به منزله مزرعه آماده ای است که هرگونه بذری در آن بپاشیم، محصول خواهد داد. صاحبیان تصریح کرد: یکی از اهداف مهم ما ضمن ارتقای سطح علمی دانش آموزان آشنا کردن آنان با آموزه های دینی است. رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابل همچنین اظهار داشت: ما با فراخوان کردن دانش آموزان ممتاز در سطح مدارس این شهرستان می توانیم بستری مناسب برای رشد فکری، علمی و فرهنگی آنها فراهم کنیم.

- بسیجیان پایگاه مقاومت شهدا شهر فارسان چهارمحال و بختیاری با رئیس اداره تبلیغات اسلامی فارسان دیدار کردند و در خصوص اعیاد شعبانیه به گفتگو پرداختند. رئیس اداره تبلیغات اسلامی فارسان در این دیدار به ذکر دغدغه های مهم و موثر در امور فرهنگی شهرستان اشاره کرد و گفت: همکاری و هماهنگی مهمترین اصلی است که باید در بین افراد برگزار کننده امور فرهنگی شهرستان رعایت شود. سیدمهدی یعقوبی در ادامه از برگزاری سه ایستگاه صلواتی در اعیاد شعبانیه با همکاری بسیجیان پایگاه شهداء فارسان خبر داد.

- گردهمایی روحانیون مستقر و طرح هجرت شهرستان مهریز یزد در منزل روحانی طرح هجرت مزویرآباد برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام سیدمحمد شریف حسینی کوهستانی؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در سخنانی با اشاره به توطئه ها و ترفندهای دشمنان در جهت اختلاف افکنی پس از برگزاری انتخابات اخیر بر آگاهی روحانیون به مسائل سیاسی روز تاکید و گفت: همه باید با محوریت ولایت فقیه، وحدت را حفظ کنیم و فرمایشات مقام معظم رهبری را فصل الخطاب و نصب العین خود قرار دهیم. احمدعلی زارع زاده؛ فرماندار شهرستان مهریز نیز در ادامه مراسم در سخنانی از زحمات مبلغان به ویژه روحانیون مستقر و طرح هجرت در نشر فرهنگ ناب اسلامی و روشنگری افکار عمومی در صحنه های سرنوشت ساز نظام اسلامی تقدیر کرد.

- نقد و بررسی مجموعه شعر گیلکی " پنجران پا خسته بو" سروده مهرداد پیله ور از سوی کانون شعر حوزه هنری گیلان برگزار شد. در ابتدای این نشست محسن آریا پاد؛ شاعر و منتقد گیلانی به عنوان منتقد میهمان به نقد و بررسی این کتاب پرداخت و گفت: زبان گیلکی با توجه به ویژگیهای آوایی، دارا بودن دستور زبان و دایره واژگانی به تایید کارشناسان زبان شناسی زبان محسوب می شود اما به دلیل دارا نبودن سابقه ادبی مکتوب نسبت به سایر زبانهای محلی، متاسفانه چندان مورد توجه واحدهای دانشگاهی قرار نگرفته است. وی با بیان مقدمه ای کوتاه به ویژگیهای مجموعه شعر پنجران پا خسته بو اشاره کرد و افزود: شعرهای این مجموعه به نظر من"هسا شعر" محسوب نمی شوند چون طبق بیانیه این نوع شعر در زبان گیلکی نمی توان اشعار مهرداد پیله ور را در این قالب جدید شعر گیلکی بررسی کرد. در ادامه این نقد و بررسی ابراهیم شکری، دیگر شاعر و منتقد زبان گیلکی به بررسی این مجموعه پرداخت و بیان کرد: در این مجموعه آثار ارزشمند فراوانی وجود دارد که از این بابت از شاعر مجموعه شعر "پنجران پا خسته بو" سپاسگزارم. وی افزود: در بعضی از شعرها تکرار کلماتی را دیدم که فکر می کنم با کمی دقت می شد از تکرارشان در تعدادی از اشعار پرهیز کرد.

- مسئول اجرایی طرح اوقات فراغت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بانه کردستان از برگزاری جلسه داخلی مربیان کانونهای فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان در رابطه با اجرای اردو طرح تابستانی برای شرکت کنندگان در کلاسها خبر داد. ناصر رستمی ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: در این جلسه که در محل اداره تبلیغات اسلامی بانه تشکیل شد، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان در خصوص هماهنگی و برنامه ریزی مربیان طرح اوقات فراغت در جهت اعزام نوجوانان به اردوهای تفریحی و زیارتی مطالبی را بیان کرد. حجت الاسلام علیرضا خاطرنشان کرد: با این اقدام جوانان با دیدنیهای استان آشنا شده و علاوه بر این، موضوع وقف نیز تبیین خواهد شد.