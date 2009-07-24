عمل بدون فکر منجر به سقوط انسان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علماء در خطبه های این هفته نمار جمعه کرمانشاه با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار داشت: امروز فضای کشور و انقلاب در شرایط حساسی قرار دارد، لذا مردم و به ویژه نخبگان در یک آزمون بزرگ الهی قرار گرفته اند.

وی افزود: در این آزمون نخبگان باید مراقب باشند حرکتی انجام دهند که باعث عزت خود شوند و در صورتی که مراقبتهای لازم را انجام ندهند بی شک باعث به وجود آمدن مشکلات بسیار برای خود خواهند شد.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به روش و سیره رسول خدا و ائمه معصومین گفت: بهترین راه برای عبور از این شرایط پیروی از روش و سیره پیامبر و ائمه اطهار است که همانا پیروی از ولایت سرلوحه تمامی این راههاست.

آیت الله علماء در ادامه با تبریک میلاد با سعادت امام حسین (ع) و روز پاسدار گفت: همانگونه که امام حسین (ع) حفاظت و پاسداری از اسلام را سرلوحه قیام خود قرار داد و به خوبی از اسلام پاسداری کرد هم اکنون سپاه پاسداران نیز وظیفه حفاظت از اسلام و انقلاب را بر عهده دارد و این وظیفه بسیار خطیر و مهممی است که بر عهده این عزیزان نهاده شده است.

وی همچنین با تبریک میلاد امام سجاد(ع) و روز جانباز نیز گفت: جانبازان سرمایه های بی کران انقلاب اسلامی هستند و مجاهدت، جانفشانی و ایثار این عزیزان تا ابد در تاریخ این ملت غیور ثبت خواهد شد.

آیت الله علماء در ادامه با اشاره به پنجم مرداد سالروز اولین اقامه نماز جمعه توسط آیت الله طالقانی گفت: نماز جمعه پایگاه معنویت است و تا یک هفته روح انسان را متبرک به فضای معنوی می کند.

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه نقش و اهمیت اصلی نماز جمعه در بیان امر به معروف و نهی از منکر است، خاطر نشان کرد: نماز جمعه خلاصه ای از دین و معارف اسلامی است که به برکت انقلاب اسلامی بار دیگر به جایگاه والای خود رسید.