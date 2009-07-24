  1. سیاست
  2. سایر
۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۲۰

با حکم احمدی نژاد؛

داوودی مشاور عالی رئیس جمهور شد

داوودی مشاور عالی رئیس جمهور شد

پرویز داوودی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت نهم، پس از معرفی اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول طی حکمی به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی که از سوی محمود احمدی نژاد خطاب به پرویز داوودی صادر شده، چنین آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر پرویز داودی
سلام علیکم

نظر به مراتب تعهد و دلسوزی و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت «مشاور عالی رئیس جمهور» انتخاب می شوید.

اینک که دوران جدیدی در زندگی پرافتخار ملت ایران و بشریت امروزی آغاز شده است مسوولیت های جهانی انقلاب اسلامی روز افزون است و دولت نقش تکالیفی سنگین برعهده دارد که باید عمیق تر، آگاهتر ، پرنشاط تر و موثرتر از قبل در همه عرصه ها حضوری عزت آفرین و الهام بخش داشته باشد و از منافع ملی و آرمانی در تمام سطوح صیانت نماید.

ضمن تقدیر و تشکر از همه خدمت دلسوزانه و فداکارانه شما در سمت معاون اول رئیس جمهوری امیدوارم با استعانت از خدای متعال و توسل به حضرت ولی عصر (عج) در سنگر جدید خدمت نیز منشاء آثار ماندگار و مفید باشید. خداوند یار و یاور شما باشد.
 

کد مطلب 917150

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها