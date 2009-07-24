داوودی مشاور عالی رئیس جمهور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی که از سوی محمود احمدی نژاد خطاب به پرویز داوودی صادر شده، چنین آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر پرویز داودی

سلام علیکم

نظر به مراتب تعهد و دلسوزی و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت «مشاور عالی رئیس جمهور» انتخاب می شوید.

اینک که دوران جدیدی در زندگی پرافتخار ملت ایران و بشریت امروزی آغاز شده است مسوولیت های جهانی انقلاب اسلامی روز افزون است و دولت نقش تکالیفی سنگین برعهده دارد که باید عمیق تر، آگاهتر ، پرنشاط تر و موثرتر از قبل در همه عرصه ها حضوری عزت آفرین و الهام بخش داشته باشد و از منافع ملی و آرمانی در تمام سطوح صیانت نماید.

ضمن تقدیر و تشکر از همه خدمت دلسوزانه و فداکارانه شما در سمت معاون اول رئیس جمهوری امیدوارم با استعانت از خدای متعال و توسل به حضرت ولی عصر (عج) در سنگر جدید خدمت نیز منشاء آثار ماندگار و مفید باشید. خداوند یار و یاور شما باشد.



