نشستن در کشتی ولایت افراد را به ساحل آرامش می رساند

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های نمازجمعه این هفته قزوین اظهار داشت: کسانی که می گویند کشور در بحران است در حقیقت خود و خانواده شان مشکل و بحران دارند و این روزها تنها با وحدت و تبعیت از رهبری و نشستن در کشتی ولایت هیج آسیبی به کشور وارد نخواهد شد.

عابدینی افزود: حرف بحران در کشور حرف دشمنان است و انتظار شنیدن این حرفها از خودیها دور از انتظار است.

امام جمعه موقت قزوین گفت: ما از دشمن انتظار حمایت و پشتیبانی نداریم اما متاسفانه برخی این روزها به رهبری فشار می آورند و مشکل ایجاد کرده اند که انتظار داریم ضمن برخورد با عوامل ناآرامی تحقق عدالت از دانه درشتها شروع شود و برای این کار طبقه بندی نشود تا مردم مزه عدالت را بچشند.

عابدینی یادآور شد: مردم باید حقایق را بدانند لذا باید اعتراف آشوبگران و عوامل اغتشاشات اخیر در رسانه ها منعکس شود تا مردم با صحنه گردانان پشت پرده بیشتر آشنا شوند.

خطیب خطبه های نماز جمعه قزوین تصریح کرد: باید درحوادث پس از انتخابات هوشیار باشیم و نگذاریم از دین استفاده سیاسی شود و تریبون نماز جمعه به جای دعوت به وجدت وسیله تفرقه و تشتت شود.

امام جمعه موقت قزوین جایگاه نماز جمعه را امانتی الهی دانست و افزود: همه باید در نماز جمعه شرکت کنند و حتی از دور خطبه ها را گوش کنند تا در جریان مسائل دینی و سیاسی کشور و دنیا قرار گیرند و آگاهانه در جامعه مشارکت داشته باشند.

خطیب جمعه قزوین گفت: بر خلاف آنچه برخی می گویند، باشکوه ترین نماز جمعه، مراسمی بود که با حضور رهبر معظم انقلاب و بیانات روشن گرانه ایشان ایراد شد و امروز نیز روز امتحان الهی برای همه مردم است تا نیتهای واقعی خود را نشان دهند.

عابدینی حضور مردم در 30 سال گذشته در صحنه های مختلف را حضوری شکوهمند دانست و یادآور شد: امروز نیز همه باید مراقب باشیم تا نقشه دشمنان در ایجاد تفرقه بین مردم و رهبری کارساز نباشد.

وی گفت: همه به رهبری وفا داریم و با اعتماد و حمایت کامل از مقام عظمای ولایت نخواهیم گذاشت دشمنان به انقلاب ضربه بزنند.

امام جمعه موقت قزوین اظهار داشت: با حضور مردم و بسیجیان از ارزشهای انقلاب دفاع خواهیم کرد و اجازه شیطنت به دسیسه گران نخواهیم داد.