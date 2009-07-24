به گزارش خبرنگار مهر در طبس، مهاجریان در خطبه های این هفته نمازجمعه طبس با اشاره به برگزاری اولین نمازجمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در پنجم خرداد ماه 1358 در دانشگاه تهران توسط آیت الله طالقانی، بر اهمیت نماز جمعه تاکید کرد.

وی تهدید و ترور ائمه جمعه تاثیرگذار و بمب گذاری در محلهای برگزاری نمازجمعه را بیانگر این موضوع دانست.

خطیب جمعه طبس با اشاره به اینکه نمازجمعه اصل اولیه و از وظایف و حقوقی است که متعلق به پیامبر(ص)، امام معصوم و نایب خاص و عام است، افزود: باید به کسانی که شایستگی داشته و مورد اعتماد هستند اجازه و حکم داده شود تا در محدوده مشخص شده اقامه نماز جمعه نمایند تا مردم از فیض و برکات آن بهره مند شوند.

وی نماز جمعه را یکی از برکات انقلاب دانسته و اظهار داشت: نماز جمعه به دلایل مختلف در تاریخ اسلام به طور صحیح و به صورت گسترده اقامه نشده است.

مهاجریان اظهار داشت: به فضل الهی اکنون هر جمعه در بیش از 600 شهر نماز جمعه اقامه می شود و تا امروز تعداد یک هزار و 553 نماز جمعه در دانشگاه تهران برگزار شده است.

حجت‌الاسلام مهاجریان در ادامه با اشاره به برکات و فضایل ماه شعبان گفت: در قرآن و روایات به ماه شعبان بسیار اهمیت داده شده و به عنوان ماه حضرت محمد(ص) معرفی شده است و توصیه و تاکید شده که مومنین و مسلمانان از فرصت ماه شعبان حداکثر استفاده و بهره برداری را داشته باشند.

وی با اشاره به وظایفی که در ماه شعبان برای مسلمانان تعیین شده، اظهار داشت: یکی از کارهایی که در این ماه توصیه شده، روزه گرفتن است به طوری که پیامبر ماه شعبان را روزه می گرفت و روزه ماه شعبان را به ماه رمضان متصل می کرد.

وی اظهار داشت: استغفار و طلب مغفرت و آمرزش و صدقه دادن در این ماه نیز دارای ثواب زیادی است.

امام جمعه طبس همچنین با گرامیداشت روز پاسدار و جانباز با اشاره به سخنان حضرت امام(ره) در این خصوص عنوان کرد: به فرموده امام "این انقلاب نوآوری هایی از قبیل پاسدار دارد که تاکنون بی سابقه بوده، ... سپاه رکنی بزرگ در پیروزی انقلاب است و در پاسداری از انقلاب عاملی موثر بوده که افتخارهای زیادی آفریده است".

مهاجریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری یادآور شد: انتخابات با عظمت برگزار شد و هر چه دشمن تلاش کرد تا آن را با چالش روبرو کند نتوانست و حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات و انتخاب اصلح از سوی آنان صورت گرفت، اما امروز نوبت رئیس جمهور است که در تشکیل کابینه و انتخاب افراد دقت بیشتری نماید.

وی افزود: یکی از گزینش‌های اخیر رئیس جمهور موجب نگرانی و اعتراض برخی مراجع، روحانیون و دلسوزان نظام شده است و افزود: به نصیحت مراجع دقت کنیم و هر کس را در جایگاهی قرار دهیم که شایستگی آن را دارد.