  1. استانها
  2. ایلام
۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۳۷

امام جمعه ایلام:

نماز جمعه پایگاهی برای بیان حرفها و مشکلات مردم است

نماز جمعه پایگاهی برای بیان حرفها و مشکلات مردم است

ایلام - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمد نقی لطفی گفت: نماز جمعه پایگاهی برای بیان حرفها و مشکلات مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام در خطبه های نمازجمعه این هفته اظهار داشت: نماز جمعه پایگاهی برای بیان حرفها و مشکلات مردم است.

وی با اشاره به سالروز برگزاری اولین نماز جمعه در کشور بیان داشت: نماز جمعه پایگاهی برای بیان مسائل دینی و سیاسی است و از هر لحاظ این آیین مهم است.

این مسئول با اشاره به اینکه برپایی آیین نمازجمعه تاثیر مثبت فراوانی در تقویت بنیه مذهبی مردم دارد، خاطرنشان کرد: از جمله اهداف نمازجمعه وحدت بین مردم است.

امام جمعه ایلام به آیین شعبان اشاره کرد و یادآور شد: ماه شعبان از اعیاد مهم مسلمانان می باشند و همه باید بهره گیری از فیوضات این ماههای پربرکت بیشتر تلاش کنند.

کد مطلب 917159

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها