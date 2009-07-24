به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام در خطبه های نمازجمعه این هفته اظهار داشت: نماز جمعه پایگاهی برای بیان حرفها و مشکلات مردم است .

وی با اشاره به سالروز برگزاری اولین نماز جمعه در کشور بیان داشت: نماز جمعه پایگاهی برای بیان مسائل دینی و سیاسی است و از هر لحاظ این آیین مهم است .

این مسئول با اشاره به اینکه برپایی آیین نمازجمعه تاثیر مثبت فراوانی در تقویت بنیه مذهبی مردم دارد، خاطرنشان کرد: از جمله اهداف نمازجمعه وحدت بین مردم است .

امام جمعه ایلام به آیین شعبان اشاره کرد و یادآور شد: ماه شعبان از اعیاد مهم مسلمانان می باشند و همه باید بهره گیری از فیوضات این ماههای پربرکت بیشتر تلاش کنند.