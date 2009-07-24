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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۰۸

ریچارد هالبروک:

آمریکا درصدد جبران اشتباهات خود در افغانستان است

آمریکا درصدد جبران اشتباهات خود در افغانستان است

نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان و پاکستان روز گذشته گفت: ایالات متحده درصدد جبران اشتباهات خود در جنگ افغانستان است و دیگر اجازه فرار طالبان به پاکستان را نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ریچارد هالبروک" در گفتگو با خبرنگاران در اسلام آباد گفت: ماهها پس از نابود کردن شورشیان طالبان در جنگ افغانسان در سال 2001 ، برخی از گرووهای تندور و همپیمانان القاعده به سمت کوههای پاکستان فرار کردند.

بر اساس این گزارش حملات طالبان و القاعده علیه نیروهای غربی در افغانستان به بالاترین میزان خود رسیده است.

ارتش آمریکا در دوم جولای یکی از بزرگترین حملات خود را در افغانستان آغاز کرد و حدود چهار هزار تفنگدار دریایی را برای مبارزه با شورشیان طالبان و به منظور برقراری امنیت پیش از انتخابات ریاست جمهوری در 20 آگوست به استان هلمند واقع در جنوب این کشور اعزام کرد.

این درحالیست که مقامات پاکستانی در مورد اقدامات ارتش آمریکا ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که شبه نظامیان با این اقدامات به سمت پاکستان فرار می کنند و منطقه بلوچستان که در مرز با استان هلمند قرار دارد در موج خشونت ها قرار می گیرد و افراد بیشتری در این منطقه کشته می شوند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل همچنین اعلام کرد که از تاریخ 2 می تا کنون یک میلیون و 450 هزار آواره پاکستانی ثبت نام شده اند و این در حالی است که در سال گذشته میلادی نیز 550 هزار نفر از مردم این کشور به دلیل درگیریهای موجود میان ارتش پاکستان و شبه نظامیان از خانه های خود آواره شده بودند.

ریچارد هالبروک پس از دیدار با مقامات اسلام آباد به افغانستان می رود و مشخص نیست که چند روز در این کشور بماند.

کد مطلب 917167

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