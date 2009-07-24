اردکانی به خبرنگار مهر گفت: پس از جشنواره فیلم روتوش نهایی شد، فیلم آماده نمایش است و مهرماه روی پرده می‌رود. "به کبودی یاس" در نمایش جشنواره‌ای موفق بود و تماشاگران از آن استقبال کردند امیدوارم در اکران عمومی هم از فیلم استقبال شود.

وی ادامه داد: "به کبودی یاس" روایت زندگی شهید برونسی است، در ساخت این فیلم سعی کردم در کنار وفاداری به واقعیت این شهید گرانقدر که از مفاخر سرزمین ما است جنبه‌های داستانی را در نظر بگیرم تا فیلم برای مخاطب جذاب باشد. این آثار مخاطبانی دارند که دغدغه‌شان شناخت تاریخ و واقعیت‌های جنگ است.

"به کبودی یاس" داستان زندگی شهید برونسی از سرداران بزرگ دفاع مقدس است. فیلمنامه را اردکانی نوشته و بخش‌هایی از آن در خراسان و بخش‌هایی در شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری شده است. بازیگران فیلم از بازیگران تئاتر خراسان هستند.

عوامل تولید "به کبودی یاس" عبارتند از محمدتقی پاکسیما فیلمبردار، عباس رستگارپور صدابردار، حسن ایوبی تدوینگر، محمود موسوی‌نژاد صداگذار، محسن ملکی طراح گریم، حمید شهیری طراح صحنه و لباس جنگ و مهدی دیلمی طراح بخش شهری، کامبیز روشن‌روان آهنگساز و حسین ناهید و حسین عباسی مدیران تولید.

جواد اردکانی فیلم‌های سینمایی "چوری"، "قناری" و "سبیل مردونه" را کارگردانی کرده است.