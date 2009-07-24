پاسخ باشگاه استقلال به صحبتهای اولیایی / دروغ گفتن راحت است

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیح روابط عمومی باشگاه استقلال آمده است: اگر فرض را بر این بگذاریم که باشگاه استقلال از مشکلات حنیف عمران زاده آگاه بوده، مسلما باشگاه پاس همدان که تخلفات احتمالی این بازیکن در زمان حضورش در آن باشگاه به وجود آمده بیش از استقلال به این موارد اشراف دارد. حال چگونه است که پاس همدان پس از عقد قرارداد عمران زاده و استقلال به هر طریق ممکن و فرستادن نماینده تلاش کرد استقلال را به فسخ قرارداد این بازیکن مجاب کند؟

مسوولان باشگاه پاس همدان پاسخ دهند که این باشگاه به چه دلیل به محض اطلاع از امضای قرارداد عمران زاده و استقلال، آقای عبدالحمید رمضانی را به همراه عمران زاده به دیدار واعظی آشتیانی فرستاد؟ مگر نه اینکه تلاش بر این بود که مدیرعامل استقلال را راضی کنند از قرارداد امضا شده صرف نظر نماید تا عمران زاده راهی جز بازگشت به پاس همدان نداشته باشد؟

مگر نه اینکه باشگاه پاس همدان قصد داشت عمران زاده را با اهرم های فشار خود و قراردادن در معذوریت ها مجبور به بازگشت کند؟ اتفاقی که به گواه بازیکنان پاس همدان پیش تر برای دیگر بازیکنان این باشگاه هم رخ داده است.

چرا مدیرعامل باشگاه پاس اصرار داشت باشگاه استقلال را از قرارداد با عمران زاده منصرف کند؟ چطور ایشان درصدد قانع کردن عمران زاده برای باقی ماندن در تیم پاس همدان بود در حالی که خود بیشتر بر مسایل این بازیکن اشراف داشته است؟ یعنی مسوولان استان همدان بر عملکرد وی نظارتی ندارند؟

فرض بر اینکه مدیرعامل باشگاه استقلال نیز از مسایل این بازیکن با اطلاع بوده، چه دلیلی دارد مسایل شخصی فردی را وارد حیطه کاری وی کنیم؟ به نظر می رسد برای کسی که به راحتی پیراهن آبرو از تن مسلمانی در می آورد، دروغ بستن برای دستیابی به اهدافش راحت تر باشد.

مدیرعامل استقلال این بار هم صادقانه و شفاف مسایل را مطرح کرده است و کسانی که نمی توانند صادق باشند و به رویه های غیر متعارف متوسل می شوند در صورت ادامه رویه خود تاوان سنگینی خواهند پرداخت.

این باشگاه هرگز برخورد مراجع قانونی با تخلفات را نفی نکرده است اما اگر بنا باشد کسی تاوان یک اشتباهِ شخصی را در فضای دیگری هم بطور مضاعف پرداخت کند، قابل پذیرش نیست.

نکته جالب توجه دیگر اینکه مدیرعامل باشگاه استقلال و استاندار محترم همدان جناب دکتر مرادی برخلاف تصور دوستان طی روزهای اخیر چندین بار پیرامون حضور استقلال در تورنمنت همدان با هم مذاکره داشته اند و برخی افراد بصورت یک طرفه خود را سخنگوی استاندار محترم معرفی می کنند در حالی که از پیرامون خود بی اطلاعند!

عجیب است حافظه عزیزان نیز به قدری دچار نقصان شده که حتی فراموش کرده اند رئیس هیات فوتبال همدان در یکی از مصاحبه های اخیر خود گفت: من خود شاهد مذاکره تلفنی مدیرعامل استقلال و استاندار همدان بودم و این خود تایید مذاکره استقلال و استانداری همدان به گواه یکی از دوستان مدیرعامل پاس است!

به نظر می رسد مشکل بیش از اینکه خودبزرگ بینی استقلالی ها باشد، کوتاهی نظر دوستان است که ارتباطات بین مسوولان را نمی بینند. در حالی که به گفته دکتر حاج بابایی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده همدان "جایگاه مسوولان استقلال جایگاهی ملی ست".

در پایان دوستان را به نقل قولی از پیامبر اکرم (ص) توجه می دهیم که فرمودند:

"درهمی که انسان از ربا بدست می آورد، گناهش نزد خدا از 36 زنا بزرگتر است و بالاترین ربا معامله با آبروی مسلمان است." (محجة البیضاء)

باشگاه استقلال ضمن ابراز تاسف از این بابت از خداوند متعال برای این دوستان طلب بخشش می کند و کاش به مسایل ساده ی دنیایی آخرتمان را نفروشیم و همواره به گونه حرکت کنیم که در نهایت عاقبت بخیر باشیم.