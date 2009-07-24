پیونگ یانگ بسته مشوق آمریکا را پوچ و بی معنی خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، مقامات پیونگ یانگ، آمریکا را به دلیل تلاش های مستمر خود برای خلع سلاح های هسته ای این کشور سرزنش کرده و اعلام کردند که این تحریم ها ناشی از سیاست خصمانه واشنگتن در قبال پیونگ یانگ است.

ری هونگ سیک سخنگوی هیات نمایندگان کره شمالی در نشست امنیتی مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا طرح جامع خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره را نپذیرفت و افزود: با وجود چنین شرایطی مذاکرات شش جانبه برای ما تمام شده است.

وی سیاست های دولت اوباما را دنبال رو سیاست های جرج بوش ریاست جمهوری اسبق آمریکا خواند و افزود: زمانی که آمریکا سیاست خصمانه علیه پیونگ یانگ را رها نکرده است، چگونه می تواند از بسته پیشنهادی سخن بگوید.

در سال 2005 کره شمالی موافقت خود را با خلع سلاح های هسته ای خود اعلام کرد و آمریکا نیز متعهد شد تا پیونگ یانگ را تحت تصرف خود درنیاورد و به آن تجاوز نکند، اما در ماه آوریل گذشته کره شمالی تصمیم به غنی سازی اورانیوم گرفت و با این عمل تحریمهای مالی علیه پیونگ یانگ افزایش یافت.

پس از اعلام آزمایش اتمی زیرزمینی کره شمالی، بار دیگر جهان شاهد صف آرایی بلوک غرب در قبال این کشور و واکنشهای تند به آن است.