" نشر کتاب پارسه" قهرمان مسابقات والیبال ساحلی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، فینال سومین دوره رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی کشور با پیروزی 2 بریک تیم نشر کتاب پارسه مقابل قصر موج نیلگون به پایان رسید. در این بازی ساحلی‌بازان نشر کتاب پارسه پس از شکست 20 بر 22 در ست اول ست های دوم و سوم را با برتری 22 بر 20 و 15 بر 10 تمام کردند و به جایزه 15 میلیون ریالی تیم نخست دست یافتند. تیم قصر موج نیلگون هم با قرارگرفتن در رده دوم این رقابت‌ها یازده میلیون ریال به دست آورد.

همچنین در دیدار رده‎بندی تیم توسعه ورزش تهران با نتیجه 2 بر صفر بانک تجارت را از پیش رو برداشت. نه میلیون ریال جایزه نقدی درنظر گرفته شده برای تیم سوم بود.

درسایر دیدارهای برگزار شده تیم چای رحمت گیلان 2 بر صفر از سد دانشگاه آزاد "الف" گذشت و به مقام پنجم دست یافت. تیم دانشگاه آزاد "ب" نیز با برتری 2 بر یک مقابل فروشگاه ورزشی شهرام در رده هفتم قرار گرفت.

رده‎بندی 8 تیم برتر سومین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور و جوایز نقدی آنها به این شرح است:

1- نشر کتاب پارسه (پانزده میلیون ریال)

2- قصر موج نیلگون(یازده میلیون ریال )

3- توسعه ورزش شهرداری (نه میلیون ریال)

4- بانک تجارت (هفت میلیون ریال)

5- چای رحمت گیلان (شش میلیون ریال)

6- دانشگاه آزاد "الف" (پنج میلیون ریال)

7- دانشگاه آزاد "ب" (چهار میلیون ریال)

8- فروشگاه ورزشی شهرام (سه میلیون ریال)

سومین دوره رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی کشور از سی و یکم تیرماه با شرکت 19 تیم در چابکسر آغاز شده بود.