ادامه دیدارهای مالکی در آمریکا / تاکید مجدد بر توانمندی نیروهای عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نخست وزیری عراق، نوری المالکی در ادامه دیدارهای رسمی خود در آمریکا، با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و همچنین رئیس و اعضای کمیته روابط خارجی در مجلس سنای این کشور دیدار کرد.



مالکی درباره هدف از سفر خود به آمریکا گفت : در این سفر برای گسترش روابط با این کشور در تمام زمینه ها و چگونگی پیشبرد روند دموکراتیک پس از آنکه دستاوردهای امنیتی بزرگی در برابر تروریستها و قانون شکنان کسب کردیم، تلاش می کنیم.

مالکی بار دیگر تاکید کرد نیروهای امنیتی ما، توانمندی خود را برای برعهده گرفتن مسئولیت پس از عقب نشینی نظامیان آمریکایی از شهرها ثابت کردند و امروز می خواهیم در همان مسیر، برای فعال کردن توافقنامه چارچوب راهبردی در زمینه های اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی حرکت کنیم.



نانسی پلوسی نیز بر حمایت خود از توافقنامه چارچوب راهبردی و گسترش همکاری میان آمریکا و عراق در زمینه های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری، علمی و فرهنگی تاکید کرد.



مالکی و هیئت همراه در ادامه با اعضای کمیته روابط خارجی در مجلس سنا دیدار و راههای توسعه روابط میان عراق و آمریکا در زمینه های مختلف را بررسی کردند.



وی در این دیدار خاطر نشان کرد : ما خواهان فعالیت برابر بر اساس اصل همکاری مشترک چه در ارتباط با توافقنامه عقب نشینی نظامیان یا توافقنامه چارچوب راهبردی هستیم.



مالکی تاکید کرد : عراق دیگر خطری برای امنیت و صلح بین المللی به شمار نمی رود، بنابراین خواهان کمک برای رهایی عراق از تحریمهای بین المللی و خارج کردن آن از فصل هفتم هستیم و اطمینان داریم که ایالات متحده و کشورهای دوستدار صلح در این زمینه در کنار ما خواهند ایستاد.



اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز بر حمایت خود از عراق از طریق فعال کردن توافقنامه چارچوب راهبردی در زمینه های اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی تاکید کردند.

نخست وزیر عراق همچنین با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز دیدار کرد.