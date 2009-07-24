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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۵۱

کاهش رشد اقتصادی انگلیس در سه ماهه دوم سال 2009

کاهش رشد اقتصادی انگلیس در سه ماهه دوم سال 2009

منابع خبری آگاه اعلام کردند که اقتصاد انگلیس در سه ماهه دوم سال 2009 با کاهش 0.8 درصدی روبرو بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آخرین آمارهای رسمی نشان می دهد که رشد سالانه انگلیس 5.6 درصد کاهش یافته است که این میزان، بالاترین نرخ کاهش از سال 1955 بوده است.

این درحالی است که کارشناسان اقتصادی در انگلیس اعلام کردند که رشد تولید داخلی تا پایان سال جاری بهتر می شود.

مخالفان دولت براون بر این باورند که وی به جای تمرکز بر مسائل اقتصادی به ویژه بحران اقتصادی و بیکاری در انگلیس، خود را مشغول ارائه طرحهای نوین در دیگر زمینه ها کرده و از وظیفه اصلی اش فاصله گرفته است.

صندوق بین المللی پول ماه گذشته پیش بینی کرده بود که اقتصاد جهانی در سال 2009 با کاهش رشد 1.3 درصدی روبرو خواهد شد.

کد مطلب 917229

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