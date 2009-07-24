به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کشورهای اروپایی دسترسی دولت آمریکا به اطلاعات محرمانه و بسیارحساس بانکی شهروندان خود را ممکن می کنند؛ این اقدام در راستای برنامه جهانی کاخ سفید برای مبارزه با تروریسم انجام می شود.

بر اساس این گزارش، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه بدون هیچ بحثی توافقنامه همکاریهای اطلاعاتی را واشنگتن را در شهر بروکسل امضا خواهند کرد.



بر اساس این توافقنامه، دسترسی آمریکا به تمام اطلاعات مالی و بانکی شهروندان اروپایی و نیز مشتریان اروپایی ساکن کشورهای دیگر جهان، میسر می شود.

طبق آمارهای رسمی در اروپا روزانه حدود 15 میلیون عملیات بانکی از جمله مبادلات میان بانکی و حواله های تجاری مشتریان اروپایی انجام می شود و انتظار می رود با کنترل اطلاعات مالی این مشتریان نقل و انتقالات منابع مالی وابسته به گروههای تروریستی مشخص شود.

این در حالی است که علاوه بر پارلمان اروپا برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان نیز انتقادهایی به این توافقنامه داشته و خواهان مشخص شدن دامنه اختیارات کشورهای عضو اتحادیه در این مورد شده اند. از این رو عنوان شده که اختیارات امضا کنندگان توافق مذکور محفوظ دانسته شود.