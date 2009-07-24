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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۱۸

تحولات امنیتی عراق/

انفجار خودروی بمبگذاری شده / دستگیری 23 فرد مظنون به ارتباط با القاعده

انفجار خودروی بمبگذاری شده / دستگیری 23 فرد مظنون به ارتباط با القاعده

دستگیری 23 فرد تحت پیگرد و مظنون به ارتباط با شبکه القاعده، انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده و کشف یک انبار سلاح از مهمترین تحولات امنیتی مربوط به عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نیروهای پلیس و ارتش در استان دیاله، شش فرد تحت پیگرد و 11 فرد مظنون را در مناطق مختلف این استان به اتهام همکاری با گروههای مسلح مرتبط با شبکه تروریستی القاعده دستگیر کردند.

نیروهای ارتش نیز شش فرد مظنون به انجام اقدامات تروریستی را در غرب موصل دستگیر کردند.

خبر دیگر اینکه شش نفر بر اثر انفجار خودروی بمگذاری شده در جنوب بغداد زخمی شدند.

به گفته یک منبع امنیتی، یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در نزدیک مرکز بهداشت در منطقه السیدیه در جنوب بغداد منفجر شد که علاوه بر زخمی شدن شش نفر، خسارتهایی به این مرکز و ساختمانهای اطراف وارد شد.

خبر دیگر اینکه، یک انبار سلاح در غرب موصل توسط نیروهای ارتش عراق کشف شد؛ از همین شهر نیز خبر می رسد انفجار بمب، سه زخمی بر جا گذاشت.

کد مطلب 917241

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