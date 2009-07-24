انفجار خودروی بمبگذاری شده / دستگیری 23 فرد مظنون به ارتباط با القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نیروهای پلیس و ارتش در استان دیاله، شش فرد تحت پیگرد و 11 فرد مظنون را در مناطق مختلف این استان به اتهام همکاری با گروههای مسلح مرتبط با شبکه تروریستی القاعده دستگیر کردند.



نیروهای ارتش نیز شش فرد مظنون به انجام اقدامات تروریستی را در غرب موصل دستگیر کردند.



خبر دیگر اینکه شش نفر بر اثر انفجار خودروی بمگذاری شده در جنوب بغداد زخمی شدند.



به گفته یک منبع امنیتی، یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در نزدیک مرکز بهداشت در منطقه السیدیه در جنوب بغداد منفجر شد که علاوه بر زخمی شدن شش نفر، خسارتهایی به این مرکز و ساختمانهای اطراف وارد شد.



خبر دیگر اینکه، یک انبار سلاح در غرب موصل توسط نیروهای ارتش عراق کشف شد؛ از همین شهر نیز خبر می رسد انفجار بمب، سه زخمی بر جا گذاشت.