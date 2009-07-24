به گزارش خبرنگار مهر از محل حادثه، سانحه روی داده به گونه ای است که چرخ عقب هواپیما دچار نقص شده، همچنین چرخ جلوی هواپیما باز نشده است و قسمت جلوی هواپیما به طور کامل آسیب دیده است .

شاهدان عینی عنوان می کنند که خلبان و افراد حاضر در کابین پرواز و نیز مسافرانی که در قسمت جلوی هواپیما نشسته بودند کشته شده اند.



برخی سایتهای خبری شمار کشته شدگان را بیش از 30 نفر اعلام کرده اند.

غلامحسین عباس آبادی یکی از مسافران این پرواز که از حادثه جان سالم به در برده است در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: پرواز تا خود فرودگاه هیچ مشکلی نداشت اما لحظه فرود چرخهای جلویی باز نشد و چرخ عقب نیز دچار مشکل شد.

وی افزود: هواپیما در این حالت به دیوار فرودگاه برخورد کرده و وارد زمینهای کشاورزی شد و پس از برخورد با دکلهای برق و قطع آنها متوقف شد.

عباس آبادی خاطرنشان کرد: سه ردیف اول مسافران به علاوه سرنشینان کابین خلبان در همان لحظات جان باختند و پس از مدت زمانی که نمی دانیم چقدر طول کشید و در هواپیما حبس بودیم سانحه دیدگان را که همگی دچار آسیب و شوک بودند از قسمت بال هواپیما خارج کردند.

به گفته یکی از مسئولان حاضر در محل حادثه هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان و شمار دقیق مجروحان در دست نیست و حادثه دیدگان حادثه پس از مداوای سرپایی در مسجد بهمن فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به بیمارستانهای این شهر منتقل شده اند.

افراد منتقل شده شامل افرادی آسیب دیده از نواحی مختلف بدن تا مسافرانی است که دچار شوک شده اند.

پرواز شماره 1625 خطوط هواپیمایی آریاتور که از تهران عازم مشهد بود در ساعت 18 و 25 دقیقه در حالی که قصد فرود در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد را داشت دچار سانحه شد.

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