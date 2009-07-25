به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی سینمای اروپا اعلام کرد فیلمساز 56 ساله فرانسوی ـ الجزایری در "خارج از قانون" با چهار نفر از پنج بازیگر فیلم قبلی خود "روزهای افتخار" یا "بومی‌ها" همکاری می‌کند که عبارتند از جمال دبوز، سامی بو اجیله، رشدی زیم و برنار بلانکان. احمد بن عیسی، لربی زکال و مراد کن دیگر بازیگران فیلم تازه بوشارب هستند.

فیلمنامه را بوشارب با همکاری دوست و همکار همیشگی خود اولیویه لورل نوشته و ماجرای آن در سال‌های 1945 و 1962 روی می‌دهد؛ داستان درباره سه برادر است که خانواده آنها از خانه و زمین خود رانده شده و از کشتار سال 1945 در منطقه سطیف جان سالم در برده‌اند. آغاز این ماجرا هشتم ماه مه بود، روزی که آلمان نازی در جنگ جهانی دوم تسلیم شد.

"خارج از قانون" با بودجه‌ای 19.5 میلیون یورویی تولید می‌شود و فیلمبرداری پنج ماه به طول می‌انجامد. لوکیشن‌های فیلم عبارتند از الجزایر، تونس، فرانسه (پاریس در اواخر اوت)، بلژیک (شارلروا و بروکسل در اوایل سپتامبر)، آلمان و آمریکا که صحنه‌هایی از مقر مرکزی سازمان ملل متحد هم جزو برنامه فیلمبرداری است.

"رود لندن" آخرین فیلم بوشارب در مقام کارگردان است که خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد را در جشنواره فیلم برلین 2009 از آن خود کرد. این فیلم پس از نمایش در جشنواره تورنتو، از روز 23 سپتامبر در سینماهای فرانسه اکران می‌شود. "روزهای افتخار" او بیش از سه میلیون بیننده در فرانسه داشت و نامزد اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان شد.