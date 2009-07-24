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۲ مرداد ۱۳۸۸، ۲۳:۴۸

جعفرزاده در گفتگو با مهر:

14 خدمه و سه مسافر پرواز 1625 کشته شدند

14 خدمه و سه مسافر پرواز 1625 کشته شدند

براثر سانحه هواپیمای مسافربری ایلوشین 62 در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، 14 خدمه پروازی و سه مسافر پرواز 1625 کشته و حدود 20 مسافر آن مجروح شدند.

سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری در گفتگو با مهر در تشریح چگونگی سانحه هواپیمای ایلوشین در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد گفت: ساعت 18 و 5 دقیقه امروز یک فروند هواپیمای ایلوشین 62 مسافربری کشور قزاقستان چارتر شرکت هواپیمایی آریا که قصد داشت مسافران را از تهران به مشهد مقدس منتقل کند، هنگام فرود در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد از باند این فرودگاه خارج و دچار سانحه شد.

رضا جعفرزاده با بیان اینکه پرواز 1625 شرکت هواپیمایی آریا دارای 153 مسافر بوده است، افزود: متاسفانه در این سانحه، 14 خدمه پروازی و سه مسافر این پرواز کشته و حدود 20 نفر مجروح شدند.

وی اعلام کرد پس از وقوع سانحه در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، تیم استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری با اولین پرواز خود را به محل وقوع سانحه رساند. بدین ترتیب، بررسی های این تیم برای بررسی سانحه مذکور آغاز شد.

جعفرزاده اعلام دلیل وقوع سانحه پرواز 1625 را به پس از مشخص شدن نتیجه بررسی های تیم استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری موکول کرد.

کد مطلب 917265

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