بازگشایی پرونده ادغام شرکتهای هواپیمایی

به گزارش خبرنگار مهر، در طول 11 روز اخیر خبرهای تلخ و نگران کننده ای از صنعت حمل و نقل هوایی کشور منتشر شده است و اوج آن سقوط هواپیمای توپولف 154 شرکت هواپیمایی کاسپین در اطراف قزوین بود که بر اثر این سانحه، هر 168 مسافر و خدمه پروازی این پرواز کشته شدند.

به دنبال سقوط این هواپیما، خبرهای دیگر با عناوینی چون " آتش گرفتن موتور هواپیما ایرباس" ، "فرود اضطراری هواپیما" و دیگر هم خبر "یک سانحه هوایی دیگر ؛ این بار در مشهد" مخابره شد.

البته دو سانحه "سقوط هواپیمای توپولف 154 شرکت هواپیمایی کاسپین در اطراف قزوین" و " سانحه هواپیمای ایلوشین در مشهد" کاملا با یکدیگر تفاوت دارند.

توضیح آنکه بنا به گفته کارشناسان صنعت حمل و نقل هوایی، سانحه اول بسیار نادر و شگفت انگیز گزارش شده است، زیرا بر اثر شدت سانحه گودال بسیار بزرگی در محل سانحه ایجاد شده است. برخی گزارشهای غیر رسمی، نقص فنی هواپیمای توپولف را علت سانحه می دانند.

سانحه دیگر که ساعت 18 و 5 دقیقه روز جمعه اتفاق افتاد، در پی خروج هواپیمای ایلوشن از باند و برخورد با محوطه های اطراف صورت گرفته است. برخی کارشناسان صنعت حمل و نقل هوایی، احتمال خطای خلبان در وقوع این سانحه را رد نمی کنند.

به هر حال، باید منتظر ماند و دید سرانجام تیم استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری دلایل این سوانح هوایی را چه مسئله ای عنوان می کند. برهمین اساس، بررسی صنعت حمل و نقل هوایی کشور در شرایط فعلی ضروری به نظر می رسد.

راز گشایی صنعت هوایی کشور

نگارنده معتقد است که به هیچ عنوان نباید در صنعت حمل و نقل هوایی به واسطه برخی مسایل سیاسی، تصمیمات سیاسی نیز در این صنعت پیاده سازی کرد.

فارغ از اینکه سرپرست جدید سازمان هواپیمایی کشور فردی توانمند است و در آن شکی نیست - از دیدگاه نگارنده که سالهاست وی را می شناسد - نباید تغییرات در این صنعت سیاسی شود.

اخباری که از آخرین جلسه شورای معاونان وزارت راه و ترابری با حضور حسین خانلری سرپرست سابق سازمان هواپیمایی کشوری به گوش می رسد و حتی برخی دلیل برکناری ناگهانی وی را آنچه که در این جلسه گذشته است، عنوان می کنند، بسیار ناخوشایند است و نباید چنین اتفاقاتی رخ دهد.

در این میان، به نظر می رسد وزیر فعلی راه و ترابری باید موضع رسمی خود را درباره صنعت حمل و نقل هوایی کشور و آنچه که بر این صنعت می گذرد، به صورت شفاف به خبرنگاران بگوید.

البته گویا بازدیدهای سرزده مقامات ارشد وزارت راه و ترابری از فرودگاهها و دیگر جاها نیز به پایان رسیده است، زیرا نه در سانحه توپولف در اطراف قزوین و نه در سانحه ایلوشین مشهد بالاترین مقام این وزارتخانه به محل وقوع این سوانح نرفت تا از نزدیک با این موضوع دست و پنجه نرم کند و حداقل این مقام ارشد به خانواده جان باختگان تسلیت بگوید. فقط شاهد بوده ایم حکم های تشریفاتی " نماینده وزیر در سانحه ... " یکی پس از دیگری زده شده است.

در عین حال، به بیش از یک سال قبل برمی گردیم؛ همان زمان که سکان هدایت وزارت راه و ترابری در اختیار محمد رحمتی بود و وی ایده ادغام شرکتهای هواپیمایی با یکدیگر با هدف جلوگیری موازی کاری ها و افزایش توان این صنعت را مطرح کرد. از آن زمان تاکنون دیگر هیچ خبری درباره این طرح نقل نشده است.

وزیر سابق راه و تربری که شاید به واسطه برخی مسایل سیاسی ناگزیر به واگذاری تصدی این وزارتخانه مهم به استاد دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و طراح دوربرگردان در تهران شد، طرحش هم برای ادغام شرکتهای هواپیمایی با یکدگر ناتمام ماند.

البته برخی دستگاههای نظارتی هم که گزارشهایی از وضعیت صنعت حمل و نقل هوایی ایران تهیه کرده بودند، به ایده ادغام شرکتهای هواپیمایی با یکدیگر چراغ سبز نشان داده بودند.

در این میان برخی کارشناسان صنعت حمل ونقل هوایی نیز معتقدند نباید به هر کسی که دو فروند هواپیما دارد، مجوز تاسیس شرکت هواپیمایی داده شود. این کارشناسان اعتقاد دارند به جای این که 30 شرکت هواپیمایی در ایران داشته باشیم که هر کدام سه فروند هواپیما داشته باشند ایده آل آن است که تنها چند شرکت هواپیمایی داشته باشیم که هر کدام 30 فروند هواپیما داشته باشند. به نظر هم می رسد در شرایط فعلی فعالیت 6 تا 7 شرکت هواپیمایی داخلی در ایران کافی باشد.

در نهایت هم طرح ادغام شرکتهای هواپیمایی با یکدیگر در دوره جدید فعالیت وزارت راه و ترابری در طول یک سال اخیر هم به کلی به بایگانی منتقل شد و مقامات ارشد فعلی این وزارتخانه برای اجرای طرح چراغ سبز نشان ندادند. به نظر می رسد در شرایط فعلی ضرورت ادغام شرکتهای هواپیمایی با یکدیگر بیش از گذشته احساس می شود.

به هر حال، باید به انتظار آینده نشست که سرانجام حمید بهبهانی وزیر فعلی راه و ترابری که وزارت وی در دولت دهم با اما و اگر مواجه شده است، در جدیدترین اظهارات خود از این طرح استقبال می کند. یا اینکه باید در انتظار ایده ای همچون دوربرگردان در بخش هوایی باشیم.