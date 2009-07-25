ابداع مدلهای گچی نوزادان متولد نشده!/ دیدن مدل واقعی فرزند قبل از تولد

به گزارش خبرگزاری مهر، با کمک گرفتن از ابداعی جدید که می تواند اطلاعات اسکنر ام آر آی و امواج ماورا صوت را به مدلی فیزیکی تبدیل کند زنان باردار می توانند مدل واقعی فرزند متولد نشده خود در زمان جنینی را مشاهده کرده و لمس کنند.

طراحی برزیلی به نام جورج لوپز ابتدا با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی برای تولید این مدلهای گچی استفاده کرده و آنها را در نمایشگاه آثار هنری در کالج هنر رویال لندن به نمایش گذاشت.

اما این ابداع اکنون مورد توجه متخصصان علم پزشکی قرار گرفته است. به گفته متخصصان دستیابی به چنین نمونه ای برای پزشکان بسیار بی نظیر و شگفت انگیز خواهد بود. این فناوری اکنون در کلینیکی در ریودوژانیرو در مرحله استفاده آزمایشی است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، لوپز درباره ابداع خود می گوید دیدن چهره مادران هنگامی که به فرزند متولد نشده خود نگاه می کنند و ابعاد واقعی و کنونی آن را درک می کنند، بسیار جالب توجه است. این فناوری در عین حال می تواند به مادران نابینا در درک ساختار بدن و حتی چهره فرزندانشان کمک کند.