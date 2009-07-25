خبری از تغییرات در هیئت مدیره ‎‌پرسپولیس نیست / امیدواری به ‌پایان بلاتکلیفی

وی افزود: به علت مشغله های زیاد فرصت نکردم تا در جریان آخرین خبرهای پرسپولیس و امورات این باشگاه قرار بگیرم.
رئیس پیشین هیئت مدیره پرسپولیس با بیان اینکه در هر صورت امسال سعی خواهیم کرد حضور قدرتمندتری در لیگ برتر داشته باشیم گفت: خبر برکناری و یا جابجایی انصاریفرد و آمدن کاشانی به این تیم صحت ندارد.
سعیدلو اضافه کرد: در هیئت مدیره پرسپولیس فعلا خبری از جابجایی اعضای هیئت مدیره و آمدن افرادی جدید مطرح نیست.
وی همچنین در خصوص واگذاری پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار داشت: بحث واگذاری این باشگاه هنوز محتمل است و بعید به نظر می رسد به این زودی سهام این باشگاه به بورس گذاشته شود.
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