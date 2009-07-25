خبری از تغییرات در هیئت مدیره ‎‌پرسپولیس نیست / امیدواری به ‌پایان بلاتکلیفی

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو که در حاشیه سفر روز پنجشنبه هیئت دولت به ساری در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب به انتخاب سرمربی جدید پرسپولیس اشاره کرد و گفت: امیدوارم با آمدن سرمربی جدید وضعیت بلاتکلیفی این تیم پایان یابد.

وی افزود: به علت مشغله های زیاد فرصت نکردم تا در جریان آخرین خبرهای پرسپولیس و امورات این باشگاه قرار بگیرم.

رئیس پیشین هیئت مدیره پرسپولیس با بیان اینکه در هر صورت امسال سعی خواهیم کرد حضور قدرتمندتری در لیگ برتر داشته باشیم گفت: خبر برکناری و یا جابجایی انصاریفرد و آمدن کاشانی به این تیم صحت ندارد.

سعیدلو اضافه کرد: در هیئت مدیره پرسپولیس فعلا خبری از جابجایی اعضای هیئت مدیره و آمدن افرادی جدید مطرح نیست.

وی همچنین در خصوص واگذاری پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار داشت: بحث واگذاری این باشگاه هنوز محتمل است و بعید به نظر می رسد به این زودی سهام این باشگاه به بورس گذاشته شود.