فتح الله زاده در گفتگو با مهر: فدراسیون فوتبال با کسی شوخی ندارد / انتقادات از کفاشیان بی رحمانه است

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: این روزها از آقای کفاشیان زیاد انتقاد می شود. من به عنوان یک عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نمی خواهم در مقام دفاع از رئیس فدراسیون برآئیم اما اعتقاد دارم تمام این انتقادها به ایشان برنمی گردد و حتی بخشی از آن متوجه ما (اعضا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال) است.

وی در ادامه افزود: در مجموع فکر می کنم آقای کفاشیان مظلوم واقع شده است و بسیاری از انتقادهایی که امروز از ایشان می شود در آن جانب انصاف آنطور که باید و شاید رعایت نشده است. او به همراه اعضا هیئت، فدراسیون را بعد از ماه‌ها بلاتکلیفی در دست گرفت. کفاشیان به همراه دیگر مدیران فدراسیون باید اساسنامه جدید را در بیش از 20 کمیته به اجرا در می آورند، آنهم کمیته های که در گذشته قوانین و آیین نامه‌های خاصی نداشتند.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: در کنار تمام این کارها باید تیم ملی بزرگسالان، تیم‌های نوجوانان، جوانان، فوتسال، فوتبال ساحلی و ... هم در میادین مهم بین المللی حاضر می شدند و سهمیه مسابقات جهانی را کسب می کردند. در این شرایط دشوار گرچه در برخی میادین ناکام ماندیم اما در بسیاری از جبهه‌ها موفق ظاهر شدیم و امروز فدراسیون به ثبات رسیده است. با این حجم کاری که در فدراسیون فوتبال انجام شده، کم لطفی است اگر بی رحمانه از آقای کفاشیان انتقاد شود.

وی در ادامه خطاب به رسانه‌ها و مطبوعات ورزشی گفت: من به عنوان یک همکار و شخصی که سال‌ها سابقه فعالیت در عرصه رسانه را دارم ضمن پذیرش تمام مشکلات و کاستی‌ها فدراسیون از دوستان مطبوعاتی خود می خواهم با آقای کفاشیان و فدراسیون فوتبال با حرمت تر برخورد کنند. کفاشیان شب و روز خود را برای فدراسیون فوتبال گذشته و نباید بی رحمانه از او انتقاد شود.

نشست دوستانه علی فتح الله زاده با واعظ آشتیانی، مدیرعامل باشگاه استقلال تهران سوژه پرسش دیگر خبرنگار مهر از فتح الله زاده بود که در وی در پاسخ به آن گفت: من روز چهارشنبه ملاقاتی با آقای واعظی آشتیانی داشتم. بالاخره ایشان مدیرعامل باشگاهی است که من عاشقانه آن را دوست دارم. من هم در حال حاضر مسئولیت روزنامه‌ای را برعهده دارم که خود را موظف به دفاع و حمایت از باشگاه استقلال وهوادارانش می داند.

وی در ادامه افزود: فراتر از تمام این مسئولیت‌ها اعتقاد دارم که رابطه مدیران باشگاه‌ها باید با هم حفظ شود. من که روزی مدیرعامل استقلال بودم باید با مدیر فعلی این باشگاه ارتباط داشته باشم و در حد توانم به او کمک کنم. دوست دارم نه تنها با آقای واعظ بلکه با تمام مدیران باشگاه‌ها ارتباط داشته باشم. شعار نمی دهم اما همیشه سعی من بر آن بوده که مهر و محبت را سرلوحه کار خود قرار دهم. من و امثال من که وارد ورزش می شویم اولین وظیفه‌ای که داریم خوشحال کردن مردم و پر کردن اوقات فراغت آنهاست. برای تحقق این اهداف نباید جبهه گیری کنیم و باید به دنبال آن باشیم که با هم مهربانانه تر رفتار کنیم.

" من در پی آن هستم که چراغ مهر و محبت را در ورزش روشن کنم چرا که اعتقاد دارم پهلوانی مقدم تر از قهرمانی است."، مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال این دو جمله را گفت و در خصوص مباحث مطرح شده در نشست خود با واعظی آشتیانی خاطر نشان کرد: در این نشست بیشتر به کلیات پرداختیم و اینکه مشکلات ورزش ما کجاست و چه کاری باید انجام دهیم که اهداف کلان ورزش کشور با سرعت بیشتر به تحقق برسد. در پایان تصمیم بر آن گرفتیم مباحثی که می تواند به رشد ورزش کمک کند را بصورت طرح در اختیار مجلس قرار دهیم تا راهکارهایی قانونی برای توسعه آن مشخص شود.

"نشست فتح الله زاده با واعظی آشتیانی اتفاق خوبی بود که پیش از آغاز لیگ برتر رقم خورد، آیا امکان دارد مدیرعامل پیشین استقلال پیشقدم شده و این بار مدیرعامل فعلی این باشگاه را با امیر قلعه نویی آشتی دهد؟"، فتح الله زاده در این خصوص گفت: همه ما عضو یک خانواده هستیم. همه ما ورزشی هستیم و هدف مان یکی است. در این بین گاهی اوقات سوتفاهماتی به وجود می آید که با گذشت زمان برطرف می شود. ما در گرچه داخل میدان با هم رقیب هستیم اما بیرون زمین همه باهم رفیقیم. تلاش همه ما بر این است که سمت و سوی رقابت را به رفاقت‌ها نزدیک کنیم.

وی یادآور شد: من در دوره‌ای که مدیرعامل باشگاه استقلال بود، آقای عابدینی هم مسئولیت باشگاه پرسپولیس را برعهده داشت. در آن دوره ما رقابت نزدیکی با هم در مسابقات داخلی داشتیم که حتی به ترانسفر بازیکنان به خارج از کشور هم این رقابت کشیده شده بود. با این حال هیچ وقت این رقابت‌ها بر رفاقت‌های ما تاثیر نگذاشته بود و حرمت هم را حفظ می کردیم. حاصل این حفظ حرمت‌ها احترام هواداران پرسپولیس به من بوده که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است.

"فتح الله زاده در ادامه اعلام آمادگی کرد تا یک روز میزبان واعظی آشتیانی و امیر قلعه نویی باشد و موجبات رفع کدورت این دو را فراهم آورد."

"منشور اخلاقی" آقای فتح الله زاده، نظر شما در مورد این منشور و بودن یا نبودن آن در فوتبال کشور چیست؟، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: بهتر است به جای "منشور اخلاقی" بگوئیم قوانین "حرفه‌ای گری"، قوانینی که وضع آن موجبات رشد فوتبال کشور را فراهم می آورد. از آنجائیکه رشد فوتبال به سود همه ما از مدیر و مربی گرفته تا بازیکنان می شود، پس عمل به قوانین حرفه‌ای گری توجیه منطقی پیدا می کند.

وی ادامه داد: قوانین حرفه ای گری و اینکه ما امروز آن را منشور اخلاقی می خوانیم در فوتبال اروپا هم هست. مجیدی در زمان عقد قرارداد با باشگاه راپیدوین اتریش پای قراردادی امضا کرد که 16 صفحه بود. آن در آن قرارداد به صراحت ذکر شده بود که بازیکن نسبت به باشگاه چه حق و حقوقی دارد و باید چه کارهایی را انجام دهد. حتی ساعت خواب بازیکن هم در آن قرارداد ذکر شده بود. بازیکن پس از عقد قرارداد با باشگاه می بایست خود را مقید به اجرای بیش از 100 مورد می کرد که به نوعی حق باشگاه در قبال آن بازیکن بود. این همان منشور اخلاقی ماست.

فتح الله زاده خاطرنشان کرد: منشور اخلاقی شاید چون امسال اولین سالی است که اجرا می شود کم و کاست داشته باشد اما در سالهای آینده قانونمندتر از قبل اجرا خواهد شد. منشور اخلاقی همانطور که از نامش پیداست برای نظم دادن بر رفتار بازیکنان، مربیان و اساسا همه آنهایی در فوتبال نقشی دارند، به اجرا در می آید. با اجرای درست آن برای برخورد با فردی که تخلفی را مرتکب شده است دیگر سلایق تاثیری ندارد و قانون حکم می کند که باید چه تصمیمی در این باره اتخاذ شود.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به دستاوردهای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان که زیر نظر او فعالیت می کند، افزود: تا به امروز بیش از 300 صفحه مطلب از قوانین فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا را گردآوری کرده ایم که چارچوبی مصوب برای چگونگی فعالیت همه افرادی است که در فوتبال کشور فعال هستند. ما سعی می کنیم تا در آینده نزدیک قوانین و مقررات را بصورت مکتوب در اختیار باشگاه قرار دهیم تا همه افرادی که زیر مجموعه آن باشگاه هستند بدانند چه کاری خطاست و باید از آن دوری کنند و چه کاری خطا نیست. اینجا دیگر سلیقه جای خود را به قانون می دهد و همه ملزم به اجرای آن می شوند.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه فدراسیون فوتبال با کسی شوخی ندارد، در خصوص اعلام نشدن نام بازیکنان متخلف و محروم و تبعاتی که مخفی ماندن نام آنها به دنبال دارد، گفت: باید هرچه زودتر نام این بازیکنان به مدیران باشگاهها اعلام شود و بصورت رسمی به آنها اعلام شود که چرا و چگونه محروم شده اند. ما نباید تعارف کنیم و تاخیر در اعلام نام این بازیکنان محروم بر مشکلات بیافزائیم.