پرداخت تسهیلات دو هزار میلیارد ریالی بانکهای خراسان شمالی برای بنگاههای زودبازده

مجید نادری در حاشیه شورای اشتغال استان خراسان شمالی به خبرنگار مهر اظهار داشت: با پرداخت این تسهیلات بیش از شش هزار و 500 طرح در این استان به بهره بردای رسیده است.

وی اضافه کرد: دو هزار و 500 طرح افتتاح شده از بنگاه های زودبازده مربوط به طرحهای خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیش از دو هزار طرح نیز مربوط به سازمان جهادکشاورزی و بازرگانی استان است.

معاون استاندار خراسان شمالی گفت: با اجرای این طرحها برای 12 هزار نفر بیکار در استان خراسان شمالی ایجاد اشتغال شده است.

به گفته وی، شورای اشتغال استان 13 هزار طرح زودبازده را مورد تایید قرار داده و به بانکها ارسال کرده که هشت هزار طرح در بانکهای عامل نیز مورد تایید قرار گرفته و یا انعقاد قرارداد انجام شده است.

معاون استاندار خراسان شمالی مهمترین مشکل برای پرداخت تسهیلات برای طرحهای زودبازده را در این استان کمبود منابع بانکی اعلام کرد.

نادری افزود: با ایجاد خط اعتبار ویژه برای بنگاه های زودبازده اجرای این طرحها که با کمبود منابع مواجه شده نیز رفع می شود.