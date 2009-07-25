گلخانه تحقیقاتی در موسسه تحقیقات برنج کشور ساخته می شود

عباس شهدی کومله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گلخانه تحقیقاتی در زمینی به مساحت 635 متر مربع با 15 سالن تحقیقاتی احداث می شود که در هریک از سالنها شرایط اقلیمی بر اساس نیازهای تحقیقاتی تعریف خواهد شد و با این اقدام زمان مورد نیاز برای کارهای تحقیقاتی کاهش خواهد داشت.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور همچنین به مسئله واردات برنج اشاره کرد و افزود: مهمترین راهکار برای حل شدن موضوع واردات برنج تعامل جمعی و منطقی برای برآورد صحیح نیاز وارداتی است.

وی گفت: موضوع جلوگیری از واردات، یک مفهوم اشتباه در ذهنهای غیرتخصصی است که عملاً یک دریافت غلط را در جامعه تبلیغ کرده و یک انتظارغیر واقع در نزد مردم ایجاد می شود.

شهدی کومله بیان داشت: کشور ما با دو میلیون و 200 هزار تن تولید حتی با سرانه مصرف نزدیک به توصیه های بهداشتی کماکان نیاز به حدود 500 هزار تن واردات خواهد داشت ضمن اینکه کنترل قیمت بازار در محدوده منطقی از وظایف دولت است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که مهم به نظر می رسد محاسبه علمی و دقیق نیاز وارداتی است و آنچه در کشور اتفاق می افتد اشتباه در محاسبه این نیاز به واردات است و مهمترین راهکار برای حل شدن موضوع، تعامل جمعی و منطقی برای برآورد صحیح نیاز وارداتی است.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور درباره طرحها و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت موسسه تحقیقات برنج کشور برای بهبود وضعیت برنج در کشور گفت: برنامه ریزی موسسه منحصراً به پیش بینی نیازهای آتی بر می گردد و برای رفع معضلات آینده، طرحها و پروژه های تحقیقاتی تصویب و اجراء می شود.

شهدی ادامه داد: این تحقیقات پس از نیل به یافته، مسیر انتقال دستاورد به مزارع را طی خواهد کرد. بی تردید پس از برخورداری از دستاوردها در سطح زارعین انتظار تحول و بهبود وضعیت دور از دسترس نیست.