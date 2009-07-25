بکهام به دلیل درگیری با هواداران گالکسی 1000 دلار جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بکهام در حین برگزاری دیدار هفته گذشته تیم های لس آنجلس گالکسی و میلان از سوی هواداران هو شد و در بین دو نیمه با یکی از آنها که خود را به این سوی صندلی ها رسانده بود، درگیر شد.

دان گاربر، یکی از مسئولان بلندپایه MLS، به رویترز گفت: ما از بازیکنانمان در تقابل با هواداران در حین برگزاری دیدارهای خیریه و هنگامی که مشغول شادمانی پس از گل هستند حمایت می کنیم. اما بازیکنان هم هرگز نباید با هوادارانی که از صندلی خود بیرون می آیند و داخل زمین می شوند، بی دلیل درگیر شوند.

بکهام بتازگی گفته امیدوار است یک بار دیگر به طور قرضی به تیم دیگری بپیوندد تا دوران حضور او در لیگ آمریکا به پایان برسد.