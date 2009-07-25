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۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۶

روابط ایران و ارمنستان گسترش می یابد

روابط ایران و ارمنستان گسترش می یابد

ارومیه - خبرگزاری مهر: راههای گسترش روابط اقتصادی، تجاری و کشاورزی بین ایران و ارمنستان با حضور استاندار استان آرماویر ارمنستان و استاندار آذربایجان غربی بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، استاندار استان آرماویر ارمنستان جمعه شب در بدو ورود به خوی از طریق شهرستان مرزی جلفا در گفتگو با خبرنگاران گفت: بنا به دعوت قبلی رحیم قربانی استاندار آذربایجان غربی به این استان سفر کرده و در این سفر راههای گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری و کشاورزی بین دو استان بررسی خواهد شد.

آشور قهرمانیان بسترسازی برای گسترش مبادلات و دانش فنی در زمینه کشاورزی بین دو استان را از اولویتهای مذاکره خود با استاندار آذربایجان غربی دانست و بیان داشت: استان آرماویر ارمنستان از جمله قطبهای کشاورزی این کشور است و امکان استفاده از صنعت تراکتور به ویژه تراکتورهای باغی ارومیه و نهاده های کشاورزی از جمله کودهای بیولوژیکی در توسعه کشاورزی این استان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی همچنین بر گسترش فعالیتهای ورزشی بین استان آرماویر ارمنستان و آذربایجان غربی تاکید کرد.

قهرمانیان در ادامه با ابراز تاسف از سقوط هواپیمای توپولوف تهران - ایروان این حادثه را به خانواده های بازماندگان آن و دولت جمهوری اسلامی تسلیت گفت.

این مقام ارمنستانی پس از ورود به خوی از تعدادی از طرحهای کشاورزی این شهرستان از جمله طرحهای کشت گلخانه ای و باغ یکپارچه سازی شده بازدید کرد و به ضرورت گسترش روابط کشاورزی بین خوی و آرماویر تاکید کرد. 

ظهر امروز استاندار استان آرماویر ارمستان و استاندار آذربایجان غربی با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد.

کد مطلب 917401

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