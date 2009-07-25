ادعای جدید رژیم صهیونیستی درباره روابط ایران و ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی اعلام دولت کودتا در هندوراس مبنی بر ممنوعیت اعطای روادید به اتباع ایرانی در سفارت خانه های این کشور، یک دیپلمات ارشد رژیم صهیونیستی در اقدامی هماهنگ ونزوئلا را به دادن روادید به اتباع ایرانی برای سفر به آمریکای لاتین متهم کرد.

دولت کودتا در هندوراس روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای به تمامی سفارت خانه های این کشور اعلام کرد که از این بعد اتباع ایرانی باید روادید ورود به این کشور را از دولت موقت تقاضا کنند و صدور روادید از سوی سفارتخانه اعتباری نخواهد داشت.

"دوریت شاویت" که آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل را در سفر به آمریکای لاتین همراهی می کند؛ در گفتگو با آژانس خبری یهود(AJN) گفت: ونزوئلا به اتباع ایران مدارکی قلابی می دهد و با این مدارک آنها نیازی به روادید برای ورود به کشورهای آمریکای لاتین ندارند.

وی در ادامه مدعی شد: هیچ جهانگردی غیر از ایرانیان از امتیاز این مدارک برخوردار نیست و هیچ کس نمی داند که شهروندان جمهوری اسلامی در طول اقامت خود در آمریکای لاتین در حال انجام چه کاری هستند.

وزارت خارجه ونزوئلا با قاطعیت ادعای این مقام صهیونیستی را رد و در عین حال ادعای تل آویو را مبنی بر وجود شبکه هایی از حزب الله لبنان در این کشور را بی اساس توصیف کرد.

لیبرمن بر آن است تا طی این سفر درباره نفوذ ایران در منطقه با رهبران آمریکای جنوبی گفتگو کند.