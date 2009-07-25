خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: این اثر منظوم تمام رویدادهایی که در طول دو ماه رجب و شعبان رخ داده را به صورت شعر برای استفاده در مجالس وفات، ولادت و سایر مناسبتهای مربوط به ائمه اطهار مورد توجه قرار داده است.

کتاب مرآت ولایت به همراه یک لوح فشرده کوچک که تمام اشعار را به منظور حفظ وزن شعری دربردارد منتشر شده است.

میلاد امام محمد باقر، شهادت امام علی النقی الهادی، ولادت حضرت امام محمد تقی ، فضائل و مناقب حضرت زینب، ولادت حضرت علی اکبر، ولادت امام حسین، ولادت حضرت ابوالفضل، ولادت امام زمان و شهادت حضرت موسی ابن جعفر از جمله مناسبتهایی هستند که مدح، نوحه و سرود ویژه آنها در این کتاب به چاپ رسیده است.

"مرآت ولایت(2)" ویژه رجب و شعبان 1430 هجری قمری اشعاری از غلامرضا سازگار را شامل می شود که حسین فتحی مدیر مرکز هنر و ادبیات هلال آنها را گردآوری و در قطع جیبی با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی به چاپ رسیده است.

شماره اول این مجموعه پارسال به همین مناسبت چاپ و منتشر شد.