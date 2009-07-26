به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم پس از "کتاب قانون" مازیار میری که عید فطر در گروه سینمایی آزادی اکران می‌شود، به نمایش در می‌آید. از این هفته "خاک آشنا" به کارگردانی بهمن فرمان آرا جایگزین "هر چی تو بخوای" در این گروه سینمایی می‌شود.

"تاکسی نارنجی" درباره زنی جوان با دو فرزند خردسال، دو مرد با خصوصیات متفاوت و خواسته مشابه، یک مامور پلیس و یک پیرزن پرحرف و سمج است که در جزیره کیش ماجراهایی برای یکدیگر می‌آفرینند.

آزیتا حاجیان، حسن پورشیرازی، ماهایا پطروسیان، علی دهکردی، سیروس ابراهیم‌زاده، محمدرضا هدایتی، مهدی فقیه، رحیم هودی، نیایش ماهانی، ارسلان قاسمی، آرمیتا مرادی، بهاره سپاهی، محمود بنفشه‌خواه و... در این فیلم بازی کرده‌اند.

سایرعوامل تولید "تاکسی نارنجی" عبارتند از فیلمبردار: داریوش عیاری، مدیر تولید: جلیل شعبانی، صدابردار: بهروز معاونیان، طراح صحنه و لباس: مجید لیلاجی، طراح گریم: امیر ترابی، عکاس: مجید صباغ‌بهروز و مدیر روابط عمومی: افشین رضایی.

وحیدزاده فیلم‌های سینمایی "شام عروسی"، "معادله"، "عشق فیلم"، "مجسمه"، "تحفه‌ها" و... را در کارنامه دارد.