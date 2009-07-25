به گزارش خبرگزاری مهر، این موسسه در نظر دارد همزمان با ایام تابستان هفته‌ای یکبار اقدام به عرضه آثاری از مجموعه لورل و هاردی و چارلی چاپلین و همچنین فیلم‌های انیمیشن کند. در اولین دوره "لورل و هاردی در زنوبیا"، "یک نیمه‌شب ـ مغازه سمساری- مسابقه- راهرونده روی زمین" از مجموعه فیلم‌های چاپلین و انیمیشن "اسپیریت" وارد شبکه نمایش خانگی شد.

همچنین "کلاه‌قرمزی در نوروز 88" مجموعه‌ای است که در دوره بعدی توسط موسسه رسانه‌های تصویری به شبکه ویدئویی راه خواهد یافت. یک موسسه عرضه‌کننده محصولات سمعی و بصری و سینمایی اوایل امسال با بهره‌گیری از نام این مجموعه اقدام به عرضه فیلم‌های قبلی کلاه قرمزی کرده بود.

موسسه رسانه‌های تصویری به منظور احترام به حقوق مخاطبان شبکه نمایش خانگی، نسخه اصلی "کلاه‌قرمزی در نوروز 88" را وارد شبکه ویدئویی خواهد کرد.