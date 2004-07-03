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۱۳ تیر ۱۳۸۳، ۹:۲۳

مهمترين خبرهاي جهان درشب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- يكي از اعضاي شبكه تروريستي القاعده كشورهاي اروپايي را در خصوص وقوع حملات تروريستي تهديد كرد.

- ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه آمريكا در يك گفتگوي راديويي اعلام كرد كه امكان اعزام نيروي نظامي آلمان در چارچوب پيمان ناتو به عراق ميسر است.

- خوزه مانوئل باروسو نخست وزير پرتغال كه قرار است رياست كمسيون اتحاديه اروپا را برعهده بگيرد روز دوشنبه استعفاي خود از نخست وزيري اعلام خواهد كرد.

- طوفان در فيليپين بيش از 30 كشته و 12 مفقود برجاي گذاشت.

- " مارلون براندو" هنرپيشه و ستاره معروف سينماي هاليوود در سن هشتاد سالگي درگذشت.

- پاريس محاكمه صدام ديكتاتور عراق را مشروع خواند.

- جان كري نامزد دموكرات رياست جمهوري آمريكا با حمايت از اسرائيل از بوش پيشي گرفت و با انتقاد از ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطيني از ساخت ديوار حائل در اراضي اشغالي حمايت كرد.

- انگليس و ايتاليا بيشتر از ساير كشورهاي اروپايي در معرض تهديدات تروريستي القاعده هستند.

- پس از تهديدات القاعده مبني بر انجام اقدامات تروريستي در اروپا، كشورهاي اروپايي در حالت آماده باش به سرمي برند. 

- نمايندگان آمريكا به علت ترس از تقلب در انتخابات رياست جمهوري آمريكا خواستار نظارت سازمان ملل شدند.

- واشنگتن طرح فلسطينيان براي انتخاب رئيس تشكيلات خودگردان فلسطيني در ژانويه 2005 را رد كرد.

- يك وكيل غربي گفت هفتاد شخصيت حقوقي عرب هيئت دفاع از صدام و يارانش را تشكيل دادند.

کد مطلب 91768

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