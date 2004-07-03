مهمترين خبرهاي جهان درشب گذشته

- يكي از اعضاي شبكه تروريستي القاعده كشورهاي اروپايي را در خصوص وقوع حملات تروريستي تهديد كرد.
- ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه آمريكا در يك گفتگوي راديويي اعلام كرد كه امكان اعزام نيروي نظامي آلمان در چارچوب پيمان ناتو به عراق ميسر است.
- خوزه مانوئل باروسو نخست وزير پرتغال كه قرار است رياست كمسيون اتحاديه اروپا را برعهده بگيرد روز دوشنبه استعفاي خود از نخست وزيري اعلام خواهد كرد.
- طوفان در فيليپين بيش از 30 كشته و 12 مفقود برجاي گذاشت.
- " مارلون براندو" هنرپيشه و ستاره معروف سينماي هاليوود در سن هشتاد سالگي درگذشت.
- پاريس محاكمه صدام ديكتاتور عراق را مشروع خواند.
- جان كري نامزد دموكرات رياست جمهوري آمريكا با حمايت از اسرائيل از بوش پيشي گرفت و با انتقاد از ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطيني از ساخت ديوار حائل در اراضي اشغالي حمايت كرد.
- انگليس و ايتاليا بيشتر از ساير كشورهاي اروپايي در معرض تهديدات تروريستي القاعده هستند.
- پس از تهديدات القاعده مبني بر انجام اقدامات تروريستي در اروپا، كشورهاي اروپايي در حالت آماده باش به سرمي برند.
- نمايندگان آمريكا به علت ترس از تقلب در انتخابات رياست جمهوري آمريكا خواستار نظارت سازمان ملل شدند.
- واشنگتن طرح فلسطينيان براي انتخاب رئيس تشكيلات خودگردان فلسطيني در ژانويه 2005 را رد كرد.
- يك وكيل غربي گفت هفتاد شخصيت حقوقي عرب هيئت دفاع از صدام و يارانش را تشكيل دادند.
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