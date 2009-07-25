جشنواره "امام رضا" رهاورد ارزنده عرصه فرهنگ و هنر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده ظهر شنبه در نشست هم اندیشی برپایی جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) در ساری افزود: جشنواره های بین المللی امام رضا (ع) بزرگترین دستاورد فرهنگی و هنری دولت در راستای گسترش سیره ائمه معصومین است.

وی خاطرنشان کرد: جدیت و برنامه ریزی وزارت ارشاد برای برپایی جشنواره های متعدد و متنوع فرهنگی با سیره، شخصیت و معارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده این آثار با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی ستودنی است.

امامزاده اظهار داشت: جشنواره های فرهنگی و هنری امام رضا (ع) رهاوردهای ارزنده و ماندگاری برای عرصه فرهنگ و کشور داشته اند و شکل گیری این جشنواره ها همراهی بسیاری از هنرمندان و فرهیختگان و اقشار مختلف مردم را برای خلق آثار سرشار از معنویت و انسانیت به دنبال داشت.

مدیرکل ارشاد مازندران از برپایی چهارمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) در مازندران خبر داد و گفت: این جشنواره سی ام مهرماه در ساری برگزار می شود و علاوه بر تجلیل از برگزیدگان آثار منتخب در قالب مجموعه ای منتشر خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد مازندران هم از همه زائرانی که به مشهد مقدس سفر می کنند خواست تا دل گویه هایشان را در قالب نامه ای نوشته و به دبیرخانه جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا (ع) ارسال کنند.

قاسم عزیززاده گرجی افزود: جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) تنها اختصاص به قشر خاصی ندارد و همه مردم ایران زمین از هفت سال به بالا با هر میزان تحصیلات می توانند هر آنچه بدان باور دارند در قالب نامه ای سرشار از سادگی و صداقت و ارادت به ساحت قدسی امام هشتم به رشته تحریر درآورده و در این رویداد شرکت کنند.

وی اظهار داشت: این جشنواره در چهار مقطع سنی کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار و به نفرات برگزیده هر چهار مقطع سنی جوایز نقدی، تندیس جشنواره و کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، سوریه و مشهد مقدس اهدا خواهد شد.

گرجی افزود: امسال افراد برگزیده بیشتری مورد تجلیل قرار گرفته و با هزینه دبیرخانه جشنواره به مشهد مقدس اعزام می شوند.

وی گفت: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره کل ارشاد مازندران و شماره تلفن های 2262022 و 2262007 با پیش شماره 0151 ساری تماس حاصل نمایند.