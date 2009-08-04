احیای 50 گونه جانوری در معرض انقراض در دستور کار محیط زیست

امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: براساس تعاریف جهانی هرگونه جانوری که جمعیت آن در یک دهه 80 درصد کاهش یابد در معرض تهدید است و هم ‌اکنون برخی گونه‌های ارزشمند در استان مرکزی با این شرایط روبرو شده ‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر جمعیت پستاندارانی از جمله آهو، پلنگ، گربه پالاست، زرده بره، سگ آبی، خرس و یوزپلنگ در مناطق زیستگاهی حیات وحش استان مرکزی کم شده و یا از بین رفته است.

وی با اشاره به اینکه در دهه ‌های قبل در جنگلهای بلوط شازند خرس و در هفتاد‌قله، یوزپلنگ وجود داشت، اظهار داشت: طی دو دهه گذشته حدود سه هزار راس آهو در مناطق زیستگاهی هفتادقله وجود داشته است که جمعیت این پستاندار نیز به شدت رو به کاهش است.

وی از اجرای طرح سرشماری پستانداران استان مرکزی از اواسط مرداد ماه جاری با هدف شناسایی دقیق تعداد پستانداران و انواع آنان خبر داد و گفت: این اقدام توسط شش گروه محیط ‌‌‌بانی با تجهیزات تخصصی در مدت یک ماه در هفت منطقه تحت حفاظت محیط زیست سرشماری می‌ شود.

در حال حاضر 259 گونه جانوری در استان مرکزی وجود دارد که از این تعداد 49 گونه آن پستاندار و 154 پرنده، 40 گونه خزنده و 12 گونه آبزی و بقیه دوزیست هستند.