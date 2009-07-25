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۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۴۷

یادواره شهدای روحانی و 400 شهید سنقروکلیایی برگزار شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: یادوراه شهدای روحانی و 400 شهید شهرستان سنقروکلیایی باحضور مسئولین، خانواده معظم شهداء و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این مراسم که ظهر شنبه در مسجد جواد الائمه(ع) شهرستان سنقر برگزار شد، آیت‌الله محمدی‌ همدانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان در سخنانی ضمن بر شمردن اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره‌ شهیدان گفت: مسئله بزرگداشت شهداء نباید فراموش شود چون شهدا شناسنامه‌ عزت، شرف و افتخار ما هستند.

 

آیت‌الله محمدی ‌همدانی در ادامه با استناد به سخنان گهربار شهید مرتضی مطهری گفت: شهداء مانند شمع، تجسم عینی پیدا کرده و راه حق و باطل را مشخص کردند تا ما به برکت این فداکاریها به گمراهی کشیده نشده و قربانی فتنه‌ نشویم.

 

در ادامه این مراسم حجت ‌الاسلام شمس ‌الله برقراری امام جمعه سنقروکلیایی هم درخصوص مقام شهیدان گفت: شهدا مایه‌ افتخار مردم و خانوادهایشان بوده و 400 شهید این شهرستان هم چشم و چراغ جامعه ما هستند.

 

در ادامه برنامه‌هایی از جمله رونمایی از عکس شهدای روحانی و400 شهید سنقروکلیایی،قرائت مقاله توسط فرزند یکی از شهداء، به اجرا درآمد و در پایان به خانواده‌های معظم شهداء لوح یادبود اهداء شد. 

کد مطلب 917762

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