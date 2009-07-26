کروکودیلهای کشور در خطر انقراض/ احیای میگوها و صدفهای لب سیاه

عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر تنوع ژنتیکی گونه های پر تولید را یکی از سیاستهای این موسسه ذکر کرد و افزود: در این راستا در زمینه تنوع ژنتیکی میگوها اقدام کردیم که طبق برنامه ریزیهای انجام شده در این حوزه اقداماتی برای بازسازی ژنتیکی گونه های وحشی بومی ایران صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه بازسازی ژنتیکی به منظور تکثیر گونه های بومی آبهای کشور صورت می گیرد، اظهار داشت: بازسازی دخایر ژنتیکی گونه های میگو سفید هندی، ببری و روزنبرگ در جهت تکثیر آنها صورت گرفته است.

خطر انقراض کروکودیلهای ایرانی

مطلبی با تاکید بر اینکه سازمان شیلات در زمینه پرورش و تکثیر کروکودیلهای بومی ایران اقدامی نکرده است، گفت: در سالهای اخیر سازمان دامپزشکی کشور برنامه هایی را در این زمینه اجرا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه موسسه تحقیقات شیلات برنامه ای در این زمینه ندارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این موسسه به قدری اولویتهای دیگری را در دستور کار خود دارد که تاکنون نتوانسته در زمینه مطالعات این گونه بومی وارد شود.

تحقیق بر روی گونه های با ارزش ماهیان زینتی

رئیس موسسه تحقیقات شیلات با تاکید بر اینکه قبل از ورود به کار تحقیقاتی در زمینه کروکودیل ها باید تحقیقات در زمینه ماهیان زینتی را تکمیل کنیم به مهر گفت: در حال حاضر گونه های با ارزش ماهیان زینتی در آبهای جنوبی کشور داریم که در این زمینه کارهای تحقیقاتی زیادی را در دستور کار قرار داده ایم.

وی در زمینه مشخصات کروکودیلهای موجود گفت: کروکودیل پوزه کوتاه با نام انگلیسی "ماگر" از ایران به سمت شرق تا آسام هند و به سمت جنوب تا سریلانکا پراکنش دارد و ایران غربی ترین نقطه پراکنش جهانی این گونه به حساب می آید. این گونه دارای قدرت سازش پذیری بسیار بالایی بوده و دامنه وسیعی از زیستگاهها نظیر رودخانه، دریاچه، برکه و چشمه را در بر می گیرد.

مطلب گفت: کروکودیل پوزه کوتاه که منطقه پراکنش آن در ایران محدود به قسمتی از مکران ایران در بلوچستان و بخشی از منطقه باهوکلات است، کروکودیلی است با جثه متوسط تا بزرگ با پوزه پهن که آفتاب گرفتن بارزترین فعالیت روزانه آن به شمار می رود. این گونه نیز همانند سایر خویشاوندان خود بسیار کند به نظر می رسد ولی هنگام شکار و شنا بسیار سریع و چالاک عمل می کند و از منابع مختلف غذایی از حشرات گرفته تا پستانداران تغذیه می کند.

وی ادامه داد: فصل تولید ‌مثل آن در ایران تقریبا از اواخر اسفند ماه شروع شده و بعد از طی مراحل جفت گیری، لانه سازی و تخمگذاری نوزادان بعد از طی مراحلی در اواخر تیرماه سر از تخم در می آورند که در این هنگام طول آنها به 25 سانتیمتر بالغ می شود. نام محلی این گونه در مناطق پراکنش آن در طول رودخانه های "کاجو" و "سرباز" در شهرستان چابهار است.

احیای صدفهای لب سیاه

مطلبی با اشاره به اقدامات این موسسه در زمینه صدفها به مهر گفت: صدف لب سیاه نوعی مروارید تولید می کند که تا 100 دلار ارزش اقتصادی دارد. این نوع صدفها که بیشتر در جزایر کیش، قشم و لاوان یافت می شود به دلیل برداشتهای غلط در خطر انقراض قرار داشتند که با تعریف پروژه ای موفق به احیای این گونه با ارزش شدیم.

وی به جزئیات این پروژه اشاره کرد و اظهار داشت: در این پروژه موفق شدیم تعدادی از این صدفها را شناسایی کرده و با شناسایی آنها اقدام به ایمن سازی و تقویت پناهگاههای آنها در زیر آب کنیم. در نهایت با بیرون آوردن آنها از آب در محیط آزمایشگاه اقدام به تکثیر و پرورش این نوع صدف کردیم.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات تاکید کرد: با استفاده از این روش سال قبل سه هزار صدف را هسته گذاری کردیم که با ترشحات خاصی که دارد مروارید صدف لب سیاه تولید شد.