11 هزار کارورز را در 2 سال جذب کردیم

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر در خصوص مجموعه اقدامات و برنامه های وزارت تعاون برای ارائه آموزش به مدیران و اعضای جدید تعاونی ها گفت: بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و الزام قانونی برای دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه، یکی از مهم ترین حرکتها ارائه خدمات آموزشی است.

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون اظهار داشت: در این راستا ارائه خدمات آموزشی کارورزی ویژه فعالان بخش تعاون را مدنظر قرار دادیم.

5 هزار کارورز تعاونی

حسینی نیا در ادامه سهم سال جاری تعاونی های سراسر کشور را برای شرکت در دوره های کارورزی، 5 هزار نفر اعلام کرد و بیان داشت: در حال حاضر طبق برنامه، کار جذب تعاونگران متقاضی شرکت در دوره های کارورزی در حال انجام است.

وی خاطر نشان کرد: دوره کارورزی در بخش تعاون بر اساس برنامه ای است که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه شده است به نحوی که تعاونگران حاضر در طرح 11 ماه باید دوره را سپری کنند.

معاون وزیر تعاون تصریح کرد: کار اعلام ظرفیت جذب کارورز بر عهده وزارت کار بوده است ولی ما در وزارت تعاون برای جذب تعداد بیشتری از کارورزان تعاونی اعلام نیاز کرده بودیم.

به گفته حسینی نیا هم اکنون سهمیه هر استان بر اساس قانون پیش بینی شده در طرح کارورزی (50 درصد حق الزحمه کارورز، سهم دولت) در استانها به بانکهای عامل واریز شده است که از این محل می توان حق الزحمه کارورزان را پرداخت کرد.

به گزارش مهر، طبق اعلام وزارت کار و امور اجتماعی در دومین سال اجرای طرح کارورزی قرار است 100 هزار نیروی داوطلب کارورز در 17 دستگاه جذب شوند که برنامه ریزی شده 5 هزار نفر در بخش تعاون جذب شوند.

گفتنی است در سال گذشته برنامه ریزی برای جذب کارورزان بر مبنای 25 هزار نفر بوده که به دلیل اجرای اولین بار طرح در کشور و همچنین عدم اطلاع رسانی صحیح و کافی تاکنون رقمی بیش از 18 هزار نفر جذب این دوره ها شده اند.

6 هزار کارورز تعاونی در سال 87

غلامحسین حسینی نیا سال گذشته نیز در گفتگو با مهر از ارائه آموزش به 6 هزار نفر از فعالان بخش تعاون در قالب طرح کارورزی خبر داده بود که البته تقاضای ارائه آموزشهای کارورزی برای 45 هزار فعال بخش تعاون از سوی مسئولان تعاونی ها درخواست شده بود.

کارورزی سال 86 بدون تعاونی ها

همچنین در سال 86 نیز اقداماتی توسط برخی دستگاهها برای جذب کارورز شده بود که به گفته معاون وزیر تعاون این وزارتخانه علیرغم تلاشهای صورت گرفته نتوانسته بود موفقیتی در جذب کارورز بخش تعاون داشته باشد.