جایگاه قانون اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

خبرگزاری مهر - گروه سیاسی: معمولا رابطه میان قانون اساسی و سیاست خارجی کمتر توجه محققان را به خود جلب می‌کند و علائقی را در آنان بر می‌انگیزد. تا حدود زیادی این بدان دلیل است که عرصه تقریبا ثابت قانون اساسی و عرصه تقریبا متغیر و سیال سیاست خارجی معمولا دور از هم تلقی می‌شوند و امکان وجود پیوندی اساسی و جدی میان این دو به ذهن پژوهشگران متبادر نمی‌شود.

مفروض اساسی، عدم ارتباط ضروری و عملیاتی میان این دو مقوله است، اما این فقط بخشی از واقعیت است؛ فراتر از این، وجود روابطی متنافر و دور شونده نیز میان این دو مفروض گرفته می‌شود. بی دلیل نیست که ادبیات موجود در روابط میان قانون اساسی و سیاست خارجی، بیشتر حالت توصیفات شکلی و صوری و گاه نیز رسمی (اداری و بوروکراتیک) دارد.

از آنجا که در اکثر کشورها رابطه فوق به همین گونه است، چنین گرایشی به هر حال در میان پژوهشگران مستقل، واقعیتی قابل دفاع است. در ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی بیانیه اصولی یا مانیفست انقلاب است و همین نقش را برای دولت جمهوری اسلامی نیز ایفا می‌کند.

بنابراین، قانون اساسی در ایران کنونی، فقط یک مجموعه حقوقی از ترتیبات سیاسی و سازمانی نیست بلکه سخن رسمی انقلاب اسلامی و کلام مصوب آن است و از اهمیت و تعیین کنندگی ویژه‌ای برخوردار است.

بنابراین در ارتباط با سیاست خارجی در قانون اساسی دو برداشت و رویکرد وجود دارد که عبارتند از:1 - بندها و مواردی که مشخصا به موضوعات سیاست خارجی پرداخته‌اند و 2 - روح حاکم بر کلیت قانون اساسی که همانا پیام انقلاب اسلامی نیز است.

در این چارچوب انتظار از قانون اساسی این نیست که مشخصا در ارتباط با موضوعات جزئی و روزمره سیاست خارجی به تصمیمگیران بگوید که چه بکنند بلکه بیشتر همچون چراغ راهنماست که جهت تصمیمگیری را مشخص می‌نماید و تضمینی برای آن است که هدف و راه گم نشود.

کتاب علاوه بر سرآغاز، مقدمه و نتیجه در سه فصل سامان یافته است.

فهرست فصول این کتاب عبارتند از: دو نظریه موسع: سیاست خارجی و قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی: نظرگاههای قدرت و سیاست خارجی و بازاندیشی: سیاست خارجی همچون تبلور قانون اساسی.