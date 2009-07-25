به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، پنجمین همایش مجمع بین المللی اعتدال با عنوان "زن در جامعه اسلامی و تعرضات معاصر" با مشارکت گروهی از اندیشمندان و علمای مسلمان از کشورهای اسلامی به منظور بررسی تلاش مسلمانان برای از بین بردن مفاهیم غربی در جوامع اسلامی برگزار می‌شود.

موضوعاتی چون اعتدال و میانه‌روی، دوری از ظلم بر مسلمانان، نقش زن در جامعه اسلامی و تلاش برای ارائه چهره واقعی اسلام در امان پایتخت اردن برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان تلاش می‌کنند تا طرحی از زن معاصر مسلمان نمونه را در سایه تکنولوژی معاصر نشان دهند.

با توجه به اینکه زن نقش مهم و کلیدی در یک جامعه اسلامی بازی می‌کند، از این رو نقش مهم زن در جوامع اسلامی بررسی می‌شود.

احکام شریعت اسلام در معرفی زن مسلمان، عدالت و مساوات در اسلام برای زن، حقوق زن مسلمان، قوانین جهانی ویژه زنان و مقایسه آنها با احکام شریعت اسلام، نقش زن در بیداری اسلامی از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان شده‌اند.

در این همایش کشورهای امارات، یمن، عربستان، بحرین، مراکش، مصر، سوریه، لبنان، عراق، بریتانیا، ترکیه و اردن حضور خواهند داشت.