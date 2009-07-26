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۴ مرداد ۱۳۸۸، ۸:۱۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: وفای به عهد از جمله تأکیدات اسلام است که حس اعتماد را در جامعه زنده و نظم را در تمام شئون زندگی برقرار می‌کند، بی‌اعتنایی به وعده‌ها سبب بی‌نظمی و بدبینی در کارها می شود.

آیه روز:

إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلا أُوْلَئِکَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِی الآخِرَةِ وَلاَ یُکَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ یَنظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ یُزَکِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ  . 

کسانى که پیمان خدا و سوگندهاى خود را به بهاى ناچیزى مى‏فروشند آنان را در آخرت بهره‏اى نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمى‏گوید و به ایشان نمى‏نگرد و پاکشان نمى‏گرداند و عذابى دردناک خواهند داشت . 

سوره آل عمران ، آیه 77

ذکر روز یکشنبه:

حدیث امروز:

امام هادی (ع) :

الشاکر أسعد بالشکر منه بالنعمة التی أوجبت الشکر ، لأن النعم متاع و الشکر نعم و عقبی .

شخص شکرگزار ، به سبب شکر ، سعادتمندتر است تا به سبب نعمتی که باعث شکر شده است . زیرا نعمت ، کالای دنیاست و شکرگزاری ، نعمت دنیا و آخرت است .

تحف العقول ، ص 512

کد مطلب 917820

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